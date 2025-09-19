Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

Эксперт считает, что властям придется открыть границы для масштабного привлечения людей.

Выезд мужчин за границу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Если война продлится еще несколько лет, Украина столкнется с нехваткой человеческих ресурсов

Запертые в границах граждане не приносят пользы экономике

Впоследствии может быть принято решение об открытии границ для мужчин до 25 лет

Как известно, в Украине разрешили свободный выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 года, но со временем этот предел могут поднять до 25 лет. Об этом сказал доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в интервью Телеграфу.

По его словам, в случае если война в Украине продлится в течение еще нескольких лет, государство неизбежно столкнется с нехваткой человеческих ресурсов.

"Это касается и армии, и экономики. Дело в том, что в Украине рождается мало людей и население сокращается из-за выезда за границу", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, властям придется открыть границы для масштабного привлечения людей под нужды работодателей, учебных заведений, общин и муниципалитетов из тех регионов, подвергшихся оттоку населения.

Гайдуцкий также добавил, что государство уже начало движение в этом направлении, ведь запертые в границах граждане не приносят пользы экономике.

"Именно поэтому и было принято решение об открытии границ для мужчин, которым нет 23 лет. Далее, вероятно, предел поднимут до 25", - отметил он.

Эксперт также предположил, что в перспективе Украина может перейти на контрактную армию, и следствием этого станет более широкое открытие границ или даже воплощение "израильского варианта".

Стоит заметить, что речь идет о системе, при которой граждане подписывают "замороженный" контракт, а в случае необходимости обязаны вернуться в воинскую часть.

Выезд мужчин за границу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.

Известно, что беспрепятственно границу могут пересекать и те, кто по разным причинам находится за границей.

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко говорил, что граждане Украины старше 60 лет могут официально вступить в ряды Вооруженных сил для прохождения военной службы по контракту.

Также известно, что Верховная Рада рассматривает законопроект № 13634, который может радикально изменить правила отсрочек от мобилизации, особенно для студентов, учащихся профтехучилищ и педагогов. Если его примут, право на отсрочку сохранят только те, кто соответствует ряду новых строгих условий.

Кроме того, Правительство Украины утвердило новый порядок автоматизации выдачи повесток, что официально позволяет отправлять их военнообязанным лицам по почте.

О персоне: Андрей Гайдуцкий Андрей Гайдуцкий - доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспоры, председатель Наблюдательного совета Администрации морских портов Украины. С 2022 года профессор кафедры международного менеджмента Государственного торгово-экономического университета (г. Киев).

