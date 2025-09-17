'Абсурд': в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

Представитель ГПСУ опроверг сообщения о том, что мужчине якобы запретили выезд из-за призывного возраста.

Отец убитой Ирины Заруцкой уже в США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/iryna.zarutska, соцсети

Отец убитой украинки Ирины Заруцкой выехал из Украины в США

Заруцкий не получал отказа на пунктах пропуска

Отец погибшей уже прибыл в США

Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой недавно покинул Украину, чтобы иметь возможность попрощаться со своей дочерью. Он уже находится в США. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что в ГПСУ были проинформированы о многочисленных сообщениях в различных информационных ресурсах, включая зарубежные медиа, о том, что отец Ирины Заруцкой якобы не смог выехать из Украины, чтобы попрощаться с дочерью. Представитель опроверг эту информацию.

"Могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах (в том числе - со ссылкой на зарубежные медиа) - они не соответствуют действительности. Они - абсурдны", - подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что Станислав Заруцкий не получал никакого отказа на пунктах пропуска. Демченко также сообщил, что отцу Ирины Заруцкой оказали всю необходимую помощь для оформления документов, позволяющих въезд в Соединенные Штаты.

"Сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера. Ему оказывается консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью", - добавил представитель ГПСУ.

Что говорят в МИД

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил, что отец убитой украинки Ирины Заруцкой выехал из Украины в США. По его словам, мужчина уже находится в США.

"Мы видели сообщения в медиа об отце Ирины Заруцкой. Это фейковые сообщения. Он уже в США", - сказал Тихий во время брифинга.

Тихий пояснил, что мужчина некоторое время ожидал оформления американской визы. Он также добавил, что семья с момента трагедии получала полную консульскую поддержку.

Убийство Ирины Заруцкой в США - что известно

Напомним, вечером 22 августа в США нашли мертвой 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. Девушка стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему грозит смертная казнь. Такое наказание требует лично президент США Дональд Трамп.

Как сообщал Главред, позже появились сообщения, что отец погибшей, Станислав Заруцкий, якобы не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд для мужчин призывного возраста.

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

