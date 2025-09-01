В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

16-летняя Лиана с родителями в 2022 году бежала из оккупированного россиянами Мариуполя.

Смерть 16-летней украинки под колесами поезда расследуют как убийство / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Германии погибла 16-летняя украинка

Девушку толкнули под поезд

У полиции есть подозреваемый - 31-летний Мухаммед

В Германии трагические погибла молодая украинка. 16-летнюю девушку толкнули под поезд. В 2022 году семья погибшей выехала из оккупированного Россией Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия.

Как пишет немецкое издание Stern, 11 августа Лиана возвращалась домой с учебы и говорила по телефону с дедушкой. Он услышал крики и сразу сообщил ее родителям.

В день инцидента неизвестный мужчина подошел к полицейским на платформе поезда и указал им на тело девушки.

Сначала полиция предположила, что это был несчастный случай, из-за чего мужчине был выдан ордер на задержание по подозрению в непредумышленном убийстве.

Однако после проведения ДНК-теста были обнаружены следы мужчины на плече погибшей, поэтому дело переквалифицировали.

Следователи считают, что подозреваемый - 31-летний Мухаммед - намеренно столкнул 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом.

Ранее мужчина уже привлекал внимание полиции из-за беспорядков в отделении. Он вел себя агрессивно, поэтому был доставлен в специализированную психиатрическую клинику. Он ранее находился под наблюдением врачей с диагнозом "параноидальная шизофрения".

Мухаммед подавал ходатайство об убежище в Германии, однако получил отказ и должен был быть депортирован в Литву.

Никакой связи между мужчиной и девушкой не установлено.

Сейчас Мухаммед находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура проверяет, является ли он уголовно ответственным.

Что известно о семье украинки

В июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место для проживания. Родители пошли на работу.

У Лианы было двое братьев - 5 и 11 лет.

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. Полиция задержала подозреваемого в убийстве — это 34-летний Декарлос Браун. Мужчина имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

В Норвегии в гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала.

В сентябре 2022 года в приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу.

