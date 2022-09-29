УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

29 сентября 2022, 07:29

Девочку срочно доставили в больницу. Сейчас она в критическом, но стабильном состоянии. Пока что полиция никого не арестовала. Расследование ведут детективы.

Нож
Ребенок получил до 70 ранений (вероятно ножевых), в том числе множественные травмы шеи / Фото ua.depositphotos.com, independent.ie

В приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обоих в критическом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает местная полиция.

Как сообщает Independent.ie, во вторник утром в полицию позвонили местные жители, которые сообщили о звуках "беспорядка" в одной из комнат.

Экстренные службы, прибывшие на место, обнаружили ребенка с серьезными травмами, в том числе и на шее. Мать была без сознания. Девочку срочно доставили в университетскую больницу Лимерика, а затем перевели в детскую больницу Крамлин в Дублине.

Ребенок получил до 70 ранений (вероятно ножевых), в том числе множественные травмы шеи. Сейчас девочка находится в критическом, но стабильном состоянии. Ее мать - в больнице Лимерика, также в критическом состоянии.

Люди, которые в момент инцидента находились в доме для беженцев, говорят, что ситуация на месте происшествия была "очень тревожной". Другой источник описал ее словом "бешеный".

Всего в доме проживало около 15 человек. Местные жители говорят, что не знали никого из обитателей, так как дом был заселен только в последние недели. До этого он долгие годы был заброшенным. На данный момент других жильцов перевели в центр временного размещения беженцев в Эннисе.

По данным журналистов, женщина с дочерью считаются украинскими беженцами. Всего несколько недель назад девочка начала посещать местную начальную школу.

Пока что полиция никого не арестовала. Расследование инцидента ведут детективы полицейского участка Энниса, а для надзора за ним назначен старший полицейский. Из-за возраста пострадавшего ребенка к выяснению обстоятельств нападения привлечены и детективы.

Как сообщал Главред, в польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата. Трагедия произошла 23 июля.

В Германии трагически погиб мальчик, который из-за войны с семьей эвакуировался из Украины. На 5-летнего Тимура Незбжицкого упал шкаф. Трагедия произошла вечером 20 сентября, когда все были дома.

Другие новости:

война в Украине беженцы новости Ирландии новости Украины ребенок
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:15

Ультиматум посреди войны

07:57

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – детиФотоВидео

07:29

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

07:05

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

06:50

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

Реклама
06:24

Борьба за один-единственный окопмнение

06:00

Путин пошел ва-банк, но мобилизация его похоронит – Олег Жданов

05:27

"Пришло время сменить стилистов!": поклонники смеются над обстриженной Волочковой

05:00

Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – ПономаревВидео

04:40

В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причинаВидео

04:00

Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

03:23

Гороскоп на октябрь 2022 для Дев: чего ждать в работе, карьере, любвиВидео

03:20

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

02:41

Жадная до роскоши сорока: капризная герцогиня Меган Маркл выжила ассистентку из-за дорогих подарков

02:10

"Не доедут до фронта": у ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – экспертВидео

01:33

Надежда Мейхер засветила пышный бюст и крепкий тыл, обтянутые сверкающим шелком

00:51

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

28 сентября, среда
23:51

"Движение уже не остановить": оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - АрестовичВидео

23:35

5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и бедыВидео

23:10

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане ПутинаВидео

Реклама
22:35

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБОВидео

22:32

Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти ЕлизаветыВидео

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - ДаниловВидео

22:03

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал МариупольВидео

22:02

"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армиюВидео

21:14

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

21:13

Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопросВидео

20:51

Как сделать, чтобы одежда пахла после стирки: 4 способа, как избавиться от неприятного запаха вещей

20:39

Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендумеВидео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ВСУ: США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрдВидео

20:33

Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – АрестовичВидео

20:30

Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная суммаВидео

20:10

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:57

Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

19:39

Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой областиВидео

19:29

Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года

19:20

Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории Россиимнение

19:18

Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

19:04

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИВидео

19:03

Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

Реклама
18:55

Шольц пообещал Зеленскому: Германия не признает фейковые "референдумы" и поможет Украине оружиемВидео

18:49

Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 годВидео

18:05

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

17:55

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

17:53

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на ЛиманВидео

17:45

Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на УкраинуВидео

17:31

"Подъехал близко к колонне": воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФВидео

17:11

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

17:07

Она скажет спасибо: что нужно пить на ночь, чтобы очистить печень – топ-4 напитка

17:01

Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном от первого брака

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять