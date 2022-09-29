В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

Девочку срочно доставили в больницу. Сейчас она в критическом, но стабильном состоянии. Пока что полиция никого не арестовала. Расследование ведут детективы.
В приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обоих в критическом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает местная полиция.
Как сообщает Independent.ie, во вторник утром в полицию позвонили местные жители, которые сообщили о звуках "беспорядка" в одной из комнат.
Экстренные службы, прибывшие на место, обнаружили ребенка с серьезными травмами, в том числе и на шее. Мать была без сознания. Девочку срочно доставили в университетскую больницу Лимерика, а затем перевели в детскую больницу Крамлин в Дублине.
Ребенок получил до 70 ранений (вероятно ножевых), в том числе множественные травмы шеи. Сейчас девочка находится в критическом, но стабильном состоянии. Ее мать - в больнице Лимерика, также в критическом состоянии.
Люди, которые в момент инцидента находились в доме для беженцев, говорят, что ситуация на месте происшествия была "очень тревожной". Другой источник описал ее словом "бешеный".
Всего в доме проживало около 15 человек. Местные жители говорят, что не знали никого из обитателей, так как дом был заселен только в последние недели. До этого он долгие годы был заброшенным. На данный момент других жильцов перевели в центр временного размещения беженцев в Эннисе.
По данным журналистов, женщина с дочерью считаются украинскими беженцами. Всего несколько недель назад девочка начала посещать местную начальную школу.
Пока что полиция никого не арестовала. Расследование инцидента ведут детективы полицейского участка Энниса, а для надзора за ним назначен старший полицейский. Из-за возраста пострадавшего ребенка к выяснению обстоятельств нападения привлечены и детективы.
Как сообщал Главред, в польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата. Трагедия произошла 23 июля.
В Германии трагически погиб мальчик, который из-за войны с семьей эвакуировался из Украины. На 5-летнего Тимура Незбжицкого упал шкаф. Трагедия произошла вечером 20 сентября, когда все были дома.
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