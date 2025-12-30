Укр
"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

Виталий Кирсанов
30 декабря 2025, 21:03
Отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.
ВСУ контролируют северную часть Покровска
Кратко:

  • Покровск - это господствующая высота
  • ВСУ контролируют северную часть города

Украинские военные продолжают оставаться в Покровске, так как такое решение является стратегическим. Об этом заявил представитель 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов в эфире "Громадського радіо".

По его словам, отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.

Прибыльнов отметил, что бойцы ВСУ контролируют северную часть города и блокируют попытки оккупантов продвигаться в южной. Когда враг это понял, то пытается выйти на западную часть города, чтобы перерезать логистику украинским военным, однако сейчас эти атаки блокируются.

Представитель бригады добавил, что Покровск является стратегическим городом, господствующей высотой, и это о многом говорит, а именно радиогоризонт. Поэтому если противник захватит город, то этот радиогоризонт даст возможность российским дронам залетать вглубь Днепропетровщины.

"Было принято стратегическое решение - оставаться в Покровске. Потому что, как я уже сказал, Покровск - это господствующая высота. И отступление из Покровска это будет очень долгий путь. Потому что дальше - поля. И ближайший город - это Доброполье. То есть это 20-30 километров", - подчеркнул Прибыльнов.

По его словам, командование может принять решение об отступлении из Покровска для сохранения жизни личного состава, однако такое действие, по его мнению, будет означать не поражение, а элемент активной обороны.

"Если будет принято такое решение - мы увидим это в будущем", - заверил он.

Спикер добавил, что сейчас оборона Покровска построена так, чтобы армия РФ не смогла закрепиться в городе даже тогда, когда туда зайдет.

Покровск Инфографика
Инфографика: Главред

Стратегическая важность Покровска - экспертное мнение

Если российские войска полностью захватят Покровск, это станет серьезной потерей для украинских сил. Об этом в комментарии для Главреда заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, именно с южного направления из-под Покровска противник начинал наступление на Днепропетровщину, затем перегруппировывал силы для продвижения на Запорожье.

"Важен сам этот район ведения боевых действий. Освобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины. Луганская область практически полностью под контролем врага. В Донецкой области идут ожесточенные бои, под нашим контролем остается около 14% территории. Интенсивные бои продолжаются в Запорожской и Херсонской областях, но там нам помогает река Днепр. Сил на все у противника пока нет", - подчеркнул Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что удержание Покровска для ВСУ является ключевым не только как оборонительный район, но и как логистический узел, от которого зависит дальнейшее развитие боевых действий на южном направлении.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее Главред писал, что ситуация в районе Покровска, по словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас уже такова, что наши войска нужно выводить на новые позиции.

Кроме того, по состоянию на 28 декабря Силы обороны Украины надежно контролируют северную часть Покровска. Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Напомним, что военные недавно сообщили, что оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

война в Украине Покровск новости Украины новости Украины и мира Фронт
