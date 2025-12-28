Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

Анна Косик
28 декабря 2025, 12:55
3833
Украинская группировка работает над усилением, потому что враг осуществляет сильное давление.
воин всу, покровское направление
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: скриншот с карты DeepState, 78 ОДШБр

Что сообщили военные:

  • Украинские военные удерживают часть Покровска
  • Оккупантам не удается продавить украинскую оборону на Покровском направлении
  • В районе Мирнограда ВСУ усиливают свою группировку из-за сложности ситуации

По состоянию на 28 декабря Силы обороны Украины надежно контролируют северную часть Покровска. Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

По данным военных, оккупационная армия страны-агрессора России осуществила десятки попыток продавить украинскую защиту севернее железной дороги, но все они были неудачными.

видео дня
Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Как россияне сейчас действуют в Покровске и Мирнограде

На западе Покровска оккупанты продолжают активные действия с целью выйти в район Гришино. Сейчас все вражеские атаки блокируют украинские силы.

В то же время сложной остается ситуация в Мирнограде, где Силы обороны удерживают определенные позиции. Украинские военные работают над тем, чтобы усилить группировку и противодействовать давлению врага с северо-восточного и южного направлений.

Эта задача выполняется, в частности, благодаря удержанию контроля над коридором в районе населенных пунктов Светлое и Ровно.

"Не имея возможности установить контроль над городом, враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, который находится в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", - добавили представители корпуса.

Военные отметили, что случаи скрытого проникновения противника в центральные районе Мирнограда действительно фиксируются, но они единичны и Силы обороны работают над блокированием и уничтожением оккупантов.

Какие направления могут стать "горячими" в случае падения Покровска

Главред писал, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предупредил: если армии РФ удастся полностью захватить Покровск, то для ВСУ это будет потеря очень важного оборонительного района и логистического узла.

Освобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, по данным Александра Сырского, украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу в районе Покровска. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города.

В то же время военные недавно сообщили, что оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Накануне Главред писал, что ситуация в районе Покровска, по словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас уже такая, что наши войска нужно выводить на новые позиции.

Читайте также:

Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования

7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) - соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:31Синоптик
Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:09Фронт
Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФ

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФ

14:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

Реклама
12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

Реклама
10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

Реклама
21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять