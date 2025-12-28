Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

Украинская группировка работает над усилением, потому что враг осуществляет сильное давление.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои

Что сообщили военные:

Украинские военные удерживают часть Покровска

Оккупантам не удается продавить украинскую оборону на Покровском направлении

В районе Мирнограда ВСУ усиливают свою группировку из-за сложности ситуации

По состоянию на 28 декабря Силы обороны Украины надежно контролируют северную часть Покровска. Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

По данным военных, оккупационная армия страны-агрессора России осуществила десятки попыток продавить украинскую защиту севернее железной дороги, но все они были неудачными.

Покровск

Как россияне сейчас действуют в Покровске и Мирнограде

На западе Покровска оккупанты продолжают активные действия с целью выйти в район Гришино. Сейчас все вражеские атаки блокируют украинские силы.

В то же время сложной остается ситуация в Мирнограде, где Силы обороны удерживают определенные позиции. Украинские военные работают над тем, чтобы усилить группировку и противодействовать давлению врага с северо-восточного и южного направлений.

Эта задача выполняется, в частности, благодаря удержанию контроля над коридором в районе населенных пунктов Светлое и Ровно.

"Не имея возможности установить контроль над городом, враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, который находится в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", - добавили представители корпуса.

Военные отметили, что случаи скрытого проникновения противника в центральные районе Мирнограда действительно фиксируются, но они единичны и Силы обороны работают над блокированием и уничтожением оккупантов.

Какие направления могут стать "горячими" в случае падения Покровска

Главред писал, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предупредил: если армии РФ удастся полностью захватить Покровск, то для ВСУ это будет потеря очень важного оборонительного района и логистического узла.

Освобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, по данным Александра Сырского, украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу в районе Покровска. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города.

В то же время военные недавно сообщили, что оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Накануне Главред писал, что ситуация в районе Покровска, по словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас уже такая, что наши войска нужно выводить на новые позиции.

Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования 7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) - соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.

