В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"

Мария Николишин
19 декабря 2025, 08:32
Оккупанты хотят реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины.
В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать 'горячими'
Чем обернется потеря Покровска / коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Покровск - важный для ВСУ оборонительный район и логистический узел
  • Именно из-под Покровска российские войска начинали наступление на Днепропетровщину
  • Сейчас Россия работает над созданием "санитарных (буферных) зон"

Если армии страны-агрессора России удастся полностью захватить Покровск, то для ВСУ это будет потеря очень важного оборонительного района и логистического узла. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что именно из-под Покровска, с юга, российские войска начинали свое наступление на Днепропетровщину, затем перегруппировывались и шли на Запорожье.

"Важен сам этот район ведения боевых действий. Освобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины. Луганская область практически полностью захвачена. В Донецкой области идут ожесточенные бои, под нашим контролем остается около 14% территории области. Интенсивные бои продолжаются в Запорожской и Херсонской областях, но там нам помогает река Днепр. Сил на все у противника пока нет", - говорит эксперт.

По его словам, Россия работает над созданием "санитарных (буферных) зон". Этот процесс она начала два года назад, осуществляя наступление на Харьковщине, позже и на Сумщине.

"На Сумы россияне планировали наступать гораздо раньше, но наша операция в Курской области помешала этим планам врага. Сейчас происходит активизация войск противника на Сумщине по линии соприкосновения, а именно на правом фланге, где россиянам удалось захватить Яблоновку и Юнаковку, а теперь они пытаются захватить Алексеевку", - подчеркнул Романенко.

Он добавил, что также российские войска наступают на двух направлениях в Запорожской области - на Ореховском и Гуляйпольском.

"На Ореховском направлении они захватили Каменское, продвигаясь на запад Запорожской области, и наступают дальше. Также они наполовину окружили Степногорск и продвигаются на Приморское, а это в 25 км от Запорожья. На Гуляйпольском направлении противнику удалось совершить рейд на 7-8 км в сторону Гуляйполя. Но два наших штурмовых полка сумели остановить это продвижение. Противник перегруппировался и теперь к северу от Гуляйполя перерезает логистические пути, и ситуация там осложнилась", - подытожил генерал-лейтенант в отставке.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели России после Покровска, ждать ли массированных обстрелов на Рождество и Новый год, а также что будет с войной в 2026 году:

Ситуация в Покровске

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко говорил, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

По его словам, главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

"Все будет зависеть от прочности флангов украинского войска - если один из флангов удержать не удастся, то можно будет говорить об окружении (хотя оно тоже бывает разным - есть случаи, когда его удается пробить)", - подчеркнул он.

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать 'горячими'
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты придумали новую двухэтапную модель наступления на украинские позиции. Именно это привело к тому, что наступление россиян сейчас продолжается, и остановить его достаточно трудно.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили село Серебрянка Бахмутского района Донецкой области и продвинулись вблизи шести других населенных пунктов.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

война в Украине Игорь Романенко Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
