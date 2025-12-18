Чтобы не потерять счастье и удачу: какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

Рассказываем, с какими вещами не стоит расставаться перед Новым годом

https://glavred.info/life/chtoby-ne-poteryat-schaste-i-udachu-kakie-veshchi-nelzya-vybrasyvat-iz-doma-pered-novym-godom-10725272.html Ссылка скопирована

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом/ Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что нужно сделать перед Новым Годом

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

Накануне Нового года украинцы традиционно стремятся навести порядок в доме, ведь чистота символизирует новый этап жизни, удачу и достаток. Генеральная уборка стала своеобразным ритуалом, который помогает избавиться от старого и ненужного, чтобы открыть двери для позитивных изменений.

Главред расскажет о вещах, которые категорически не стоит выбрасывать, ведь они несут в себе особую энергетику и могут влиять на будущее.

видео дня

Вам может понравиться наш материал: Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

Праздничные украшения

Как сообщает ТСН, елочные игрушки, гирлянды и другой новогодний декор сохраняют положительную атмосферу праздника. Считается, что их выбрасывание сразу после завершения праздников может разрушить ту добрую энергию, которую они принесли в дом. Поэтому лучше сохранить украшения для следующего года, а избавляться от них только тогда, когда они испорчены или потеряли вид.

Любимая одежда

Вещи, которые дарят комфорт и связаны с приятными воспоминаниями, имеют особую силу. Не рекомендуем выбрасывать их именно перед Новым годом, ведь это может "перебить" положительную энергетику и лишить человека внутренней гармонии.

Сувениры из путешествий

Они несут в себе дух новых мест, приключений и впечатлений. Лишение таких предметов может символизировать потерю связи с собственными воспоминаниями и внутренним богатством.

Цветочные горшки без растений

Вместо того чтобы выбрасывать их, лучше использовать для новых цветов или декоративных композиций. По народным приметам, пустые горшки, вынесенные из дома, могут стать причиной неудач, тогда как повторное использование способно принести новую жизнь и гармонию.

Списки несбывшихся желаний

Листки с мечтами и планами, даже если они еще не осуществились, не стоит уничтожать. Они напоминают о целях и помогают притягивать их исполнение. Выбрасывание таких листов может символизировать отказ от собственных стремлений.

Что надо выбросить перед новым годом

Чтобы очистить пространство от негатива, некоторые вещи нужно обязательно выбросить:

Битую посуду;

Треснувшие зеркала;

Сломанная техника.

Эти вещи символизируют энергетические трещины, накапливают негатив и блокируют приход позитивных изменений. Однако важно помнить, что разбитую посуду не стоит выносить именно 31 декабря, чтобы не "выбросить" старое счастье. Лучше сделать это в другой, нейтральный день.

Что нужно сделать перед Новым Годом

Рекомендуем вернуть все одолженные вещи, ведь они удерживают чужую энергию, которая может нарушать баланс в доме. Подарки, которые не принесли радости, лучше передарить, чтобы восстановить гармонию обмена.

Стоит оставить в прошлом старые обиды и нерешенные конфликты, ведь они блокируют жизненную энергию и мешают новым успехам.

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред