Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты

Нужно ли готовить шубы и теплые шапки? Главные приметы, по которым можно предсказать погоду зимой.

https://glavred.info/primety/kakoy-budet-zima-v-ukraine-o-chem-molchat-sinoptiki-no-znayut-belki-i-koty-10714997.html Ссылка скопирована

Белки с очень пушистыми хвостами осенью предвещают более холодную зиму / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие народные приметы предвещают суровую зиму

Как по приметам определить, будет ли зима снежной

Зима — самое суровое время года. Поколения охотников, земледельцев и рыбаков полагались на погодные приметы, чтобы предсказывать, насколько холодной и снежной будет погода. Безусловно, современные метеорологические службы и технологии дают более точные прогнозы, чем народные наблюдения. Но многие народные зимние приметы основаны на реальных природных процессах и действительно подтверждаются. Главред разобрался, какой будет зима 2025-26 по народным приметам.

Если вам интересно, как создать этой зимой элегантный образ, читайте материал: От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигуры.

видео дня

Какая будет зима по народным приметам

Обильное падение жёлудей предвещает холодную зиму. Богатый урожай грецких орехов и ягод предвещает снежный и холодный сезон. Толстая скорлупа орехов предвещает суровую зиму.

Если цветы цветут осенью повторно или сохраняют цветение в конце сезона, то зима будет холодной.

Если листья с деревьев опадают рано, зима будет мягкой. Когда листья опадают поздно, зима будет суровой. Если листья увядают на ветвях в октябре, а не опадают, зима будет особенно суровой.

Если луковая кожура толще, чем обычно, то это предвещает очень морозную зиму. Яблочная кожура, которая прочнее и толще, также говорит о том, что ожидается более холодная зима.

Белки с очень пушистыми хвостами осенью предвещают более холодную зиму. Если белки прячут свои орехи высоко на деревьях, снег будет глубоким.

Бобры - важные предсказатели погоды. Толщина их шерсти, количество жира в организме, где они прячут свои запасы еды и как они строят свои зимние логова — все это использовалось для предсказания зимней погоды. Наши предки верили, что чем больше и прочнее хатка бобра, тем суровее будет зима.

Птицы рано улетают – предвестник суровой зимы.

Если малиновки видны осенью возле дома, зима будет холодной.

Когда дикие индейки садятся на деревья и отказываются спускаться, снег зимой неизбежен. Если перья у индеек необычно густые, зима будет суровой.

Если петух линяет раньше курицы, зима будет и морозной, и бесснежной. Если курица линяет раньше петуха, зима будет суровой.

Если пчелы строят гнезда в амбаре или сарае, ждите суровой зимы.

Чем краснее закат зимой, тем холоднее будет следующая ночь.

Если кошка ищет самое тёплое место в доме и сворачивается клубком - жди сильного холода.

Громкое щебетание воробьев зимой указывает на скорое потепление.

Если на елях много шишек - значит, зима будет продолжительной и холодной.

Богатый урожай рябины предвещал приметы суровой зимы: чем больше ягод, тем сильнее морозы.

Будет ли в 2025 году снежная зима

Грибов много - снега много. Грибов совсем нет, значит снега не будет.

Насколько высоко шершни строят свои гнёзда, настолько и высоким будет снег следующей зимой.

Если первая снежинка падает тихо и медленно, значит, зима будет спокойной и мягкой.

Если вокруг луны появляется кольцо, это указывает на скорую метель и сильный ветер.

Вороны садятся низко на деревья или прямо на поле - скоро будет снегопад и резкий ветер.

Если собаки катаются по снегу, значит, надвигается снежная буря.

Как определить, какая будет зима по Покрову и Николаю

Снег на Покров день означал раннюю и продолжительную зиму.

Сильная вьюга на день Николая считалась хорошим знаком: лето обещало быть богатым и урожайным.

Белый пушистый снег на Рождество предвещает плодородный год.

Сильный мороз на Крещение - к обильному урожаю и здоровью скота.

Погода в Украине зимой - что говорят синоптики

Как писал Главред, этой зимой украинцам не стоит ждать классических снежных пейзажей. По прогнозам двух ведущих метеосистем ECMWF и UKMO, Европу накроет мягкая и сухая зима. Причина - климатический феномен Ла-Нинья, который уже сформировался и постепенно охлаждается, влияя на атмосферные процессы.

На большей части континента, включая Украину, количество снегопадов будет ниже нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере Европы, тогда как центральные и южные регионы останутся в основном сухими.

В свою очередь, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова заявила, что погода зимой в Украине будет рекордно холодной и непредсказуемой.

Данные MkWeather свидетельствуют, что зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной. Синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега.

Вам также может быть интересно:

Что такое приметы? Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред