Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

Некоторые продукты, позиционируемые как полезные для здоровья, на самом деле могут стать преградой на пути к вашей цели похудеть.

https://glavred.info/life/vse-schitayut-eti-produkty-zdorovymi-dietolog-nazvala-neozhidannyh-vragov-pri-pohudenii-10725503.html Ссылка скопирована

Какие продукты мешают похудению / Коллаж: Главред, фото: freepik

видео дня

Главное из новости:

Так называемые " здоровые " продукты могут вредить похудению

" " Пометка " без жира " или " натуральный " не гарантирует пользы для похудения

" " " " Даже полезные продукты, как сухофрукты или орехи, легко переесть

Многие продукты, которые мы привыкли считать полезными для здоровья, на самом деле могут стать скрытым препятствием на пути к снижению веса. Диетолог Сара Гароне в комментарии для Eat This, Not That объяснила, почему популярные "фитнес-снеки" и "диетические" альтернативы не всегда работают так, как обещает реклама.

Протеиновые батончики

Их часто позиционируют как идеальный перекус для тех, кто следит за фигурой. Высокое содержание белка действительно помогает чувствовать сытость, однако большинство батончиков проходят интенсивную обработку и содержат значительное количество добавленного сахара. Калорийность таких продуктов может сравниться с полноценным приемом пищи, что сводит на нет эффект "полезного перекуса".

Ароматизированные йогурты

Йогурт сам по себе - источник пробиотиков и белка, но ароматизированные варианты часто содержат столько сахара, что их польза становится сомнительной. Гароне отмечает: повышение уровня глюкозы в крови после такого йогурта провоцирует новую волну тяги к сладкому. Для тех, кто стремится похудеть, оптимальным выбором будет натуральный йогурт без добавления сахара.

Смесь для перекуса

Популярные "трейл-миксы" выглядят как здоровый вариант перекуса, но на практике состоят не только из орехов, но и из шоколада, цукатов и других сладких ингредиентов. Это быстро превращает полезный продукт в источник лишних калорий. Диетолог советует выбирать простые орехи - несоленые или с минимальным количеством подсластителей.

Гранола

Символ "натурального" питания, гранола часто ассоциируется с правильным образом жизни. Однако она может содержать скрытые жиры и сахара. Кроме того, порции гранолы обычно значительно больше рекомендованных - вместо 1/3 чашки люди часто насыпают целую. Это приводит к перееданию, даже если продукт кажется "легким".

Смузи

Смузи - ещё один пример продукта с двойной репутацией. Если он состоит преимущественно из фруктов и овощей, это отличный способ обогатить рацион. Но добавление мёда, орехового масла или кокосового молока превращает напиток в калорийную бомбу. Гароне советует внимательно следить за ингредиентами и не перебарщивать с "дополнительными" компонентами.

Лакомство без жира

Маркетинг часто убеждает, что десерты "без жира" - это правильный выбор для худеющих. На самом деле производители компенсируют отсутствие жира сахаром, наполнителями и искусственными ингредиентами. В результате калорийность остается высокой, а польза - минимальной. Диетолог советует лучше съесть небольшую порцию обычного десерта, чем псевдополезную альтернативу.

Сухофрукты

Уменьшенное содержание воды делает сухофрукты более калорийными, чем свежие. Кроме того, их легко переесть - горсть изюма или кураги кажется небольшой, но по энергетической ценности может равняться нескольким фруктам. Свежие плоды, наоборот, благодаря воде добавляют сытости и способствуют лучшему пищеварению.

Вывод

Гароне подчеркивает: главная проблема заключается в том, что люди часто ориентируются на маркетинговые обещания, а не на реальный состав продуктов. "Здоровый" ярлык не гарантирует пользы для вашей фигуры. Ключ к успешному похудению - внимательность к деталям, контроль порций и выбор максимально натуральных продуктов.

Вас может заинтересовать:

Что известно о Eat This Not That? Eat This Not That - издание, которое состоит из отмеченной наградами команды журналистов и сертифицированных экспертов, врачей, диетологов, шеф-поваров, персональных тренеров, которые работают вместе, чтобы предоставить точный, своевременный, информативный и действенный контент о еде, питании, говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред