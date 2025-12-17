Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

Главное из новости:
Утренний кофе давно стал маленьким ритуалом, без которого многие не представляют начало дня. Но диетологи напоминают, что не все продукты "дружат" с кофе.
Некоторые сочетания могут вызывать дискомфорт, влиять на пищеварение или даже снижать пользу напитка, пишет NV.
Какие продукты нельзя сочетать с утренним кофе
Цитрусовые
Сочетание кофе с апельсинами или грейпфрутами создает чрезмерную кислотность. Для людей с чувствительным желудком это может обернуться изжогой и неприятными ощущениями уже утром.
Жареное
Жирные завтраки и так непростые для организма, а вместе с кофе могут усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Исследования указывают: избыток кофе способен влиять на уровень холестерина, а жареная пища только усиливает этот эффект.
Молоко
Хотя молоко - источник кальция, в сочетании с кофе часть минерала просто не усваивается. Организм выводит его, что со временем может влиять на состояние костей и почек.
Соленые продукты
Кофе сам по себе редко повышает давление, но в больших количествах может влиять на людей с гипертонией. Если добавить к этому соленые закуски или копчености, риски возрастают.
Ферментированные блюда
Кимчи, квашеная капуста или мисо - замечательные для кишечника, но вместе с кофе могут вызвать вздутие и дискомфорт из-за сочетания кислотности.
Как сделать кофе безопасной частью рациона
Специалисты отмечают, что кофе остается полезным напитком благодаря антиоксидантам. Чтобы получить максимум пользы, стоит придерживаться простых советов:
- выбирать горячий кофе, если хочется уменьшить потребление кофеина;
- светлая обжарка и горячее заваривание обеспечивают больше антиоксидантов;
- оптимальное количество - до трех чашек в день;
- холодный кофе имеет более низкую кислотность и подходит людям с чувствительным желудком;
- пакетированные кофейные напитки часто содержат скрытые сахара, поэтому их следует употреблять осторожно.
