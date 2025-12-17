Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

Для большинства здоровых взрослых кофе - полезный напиток благодаря богатому содержанию антиоксидантов.

Некоторые продукты плохо сочетаются с кофе и могут вызвать дискомфорт

Цитрусовые, жареное, соленое, молоко и ферментированные блюда - худшие комбинации

Кофе полезен, если пить его умеренно и правильно готовить

Утренний кофе давно стал маленьким ритуалом, без которого многие не представляют начало дня. Но диетологи напоминают, что не все продукты "дружат" с кофе.

Некоторые сочетания могут вызывать дискомфорт, влиять на пищеварение или даже снижать пользу напитка, пишет NV.

Какие продукты нельзя сочетать с утренним кофе

Цитрусовые

Сочетание кофе с апельсинами или грейпфрутами создает чрезмерную кислотность. Для людей с чувствительным желудком это может обернуться изжогой и неприятными ощущениями уже утром.

Жареное

Жирные завтраки и так непростые для организма, а вместе с кофе могут усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Исследования указывают: избыток кофе способен влиять на уровень холестерина, а жареная пища только усиливает этот эффект.

Молоко

Хотя молоко - источник кальция, в сочетании с кофе часть минерала просто не усваивается. Организм выводит его, что со временем может влиять на состояние костей и почек.

Соленые продукты

Кофе сам по себе редко повышает давление, но в больших количествах может влиять на людей с гипертонией. Если добавить к этому соленые закуски или копчености, риски возрастают.

Ферментированные блюда

Кимчи, квашеная капуста или мисо - замечательные для кишечника, но вместе с кофе могут вызвать вздутие и дискомфорт из-за сочетания кислотности.

Как сделать кофе безопасной частью рациона

Специалисты отмечают, что кофе остается полезным напитком благодаря антиоксидантам. Чтобы получить максимум пользы, стоит придерживаться простых советов:

выбирать горячий кофе, если хочется уменьшить потребление кофеина;

светлая обжарка и горячее заваривание обеспечивают больше антиоксидантов;

оптимальное количество - до трех чашек в день;

холодный кофе имеет более низкую кислотность и подходит людям с чувствительным желудком;

пакетированные кофейные напитки часто содержат скрытые сахара, поэтому их следует употреблять осторожно.

