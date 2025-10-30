Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

Сливать кофе в раковину и канализацию — вредно для окружающей среды и даже для вашего дома.

Вы узнаете:

Что вредно в кофейных отходах

Как их правильно утилизировать

Каждый день миллионы людей начинают утро с ароматной чашки кофе. Но куда попадают остатки напитка? Эксперты напоминают: сливать кофе в раковину и канализацию — вредно для окружающей среды и даже для вашего дома.

Почему опасно выливать кофе в раковину

Исследования показали, что кофеин и другие соединения из кофе обнаружены более чем в половине рек мира — даже в труднодоступных регионах вроде Антарктиды, пишет Science Alert.

Кофеин — стойкий загрязнитель, который медленно разлагается. Он способен:

нарушать химический состав воды

снижать уровень кислорода

стимулировать рост водорослей

вредить рыбам, растениям и микроорганизмам

Даже современные очистные системы не всегда полностью удаляют кофеин, поэтому вещества из канализации могут снова оказаться в питьевой воде.

Что ещё вредно в кофейных отходах

В напитке часто есть сахар, молоко, какао, специи, и они также меняют баланс воды, ухудшают её качество и создают условия для роста вредных микроорганизмов.

Что с канализацией в квартире?

Кофейная гуща забивает трубы — она не растворяется, образует плотные отложения и может привести к засорам. Поэтому выливать кофе в раковину нельзя не только из-за экологии, но и ради вашей сантехники.

Что делать с кофейной гущей

Эксперты советуют:

Разбавлять остатки кофе водой и использовать как удобрение Использовать кофейную гущу на грядках — в меру Класть кофейные отходы в компост Если других вариантов нет — выбрасывать гущу в мусор

Важно: чрезмерное количество гущи в одной точке может навредить растениям — кофеин накапливается.

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

