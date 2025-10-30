Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

Вы узнаете:
Каждый день миллионы людей начинают утро с ароматной чашки кофе. Но куда попадают остатки напитка? Эксперты напоминают: сливать кофе в раковину и канализацию — вредно для окружающей среды и даже для вашего дома.
Почему опасно выливать кофе в раковину
Исследования показали, что кофеин и другие соединения из кофе обнаружены более чем в половине рек мира — даже в труднодоступных регионах вроде Антарктиды, пишет Science Alert.
Кофеин — стойкий загрязнитель, который медленно разлагается. Он способен:
- нарушать химический состав воды
- снижать уровень кислорода
- стимулировать рост водорослей
- вредить рыбам, растениям и микроорганизмам
Даже современные очистные системы не всегда полностью удаляют кофеин, поэтому вещества из канализации могут снова оказаться в питьевой воде.
Что ещё вредно в кофейных отходах
В напитке часто есть сахар, молоко, какао, специи, и они также меняют баланс воды, ухудшают её качество и создают условия для роста вредных микроорганизмов.
Что с канализацией в квартире?
Кофейная гуща забивает трубы — она не растворяется, образует плотные отложения и может привести к засорам. Поэтому выливать кофе в раковину нельзя не только из-за экологии, но и ради вашей сантехники.
Что делать с кофейной гущей
Эксперты советуют:
- Разбавлять остатки кофе водой и использовать как удобрение
- Использовать кофейную гущу на грядках — в меру
- Класть кофейные отходы в компост
- Если других вариантов нет — выбрасывать гущу в мусор
Важно: чрезмерное количество гущи в одной точке может навредить растениям — кофеин накапливается.
