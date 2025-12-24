"Прямой путь к подрыву доверия": в КИУ оценили идею многодневных выборов в Украине

Алексей Кошель назвал слабые места многодневного голосования.

https://glavred.info/ukraine/pryamoy-put-k-podryvu-doveriya-v-kiu-ocenili-ideyu-mnogodnevnyh-vyborov-v-ukraine-10726502.html Ссылка скопирована

Многодневное голосование несет колоссальные риски для легитимности выборов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

В Украине ранее выборы проходили качественно, а нарушения не были системными

Даже единичные нарушения на выборах обычно становятся масштабными скандалами

При многодневном голосовании обеспечить такой уровень контроля практически невозможно

Многодневное голосование на выборах в Украине может подорвать доверие к избирательному процессу и поставить под угрозу легитимность его результатов. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, введение механизма многодневного голосования фактически создает риск срыва избирательного процесса, поскольку на сегодняшний день отсутствуют ответы на ключевые вопросы организации голосования.

видео дня

"Мы не понимаем, где будет храниться избирательная документация, где и каким образом будут храниться бюллетени, кто и как будет осуществлять контроль", — сказал Кошель в интервью Главреду.

"Многодневное голосование - это прямой путь к подрыву доверия к избирательному процессу и легитимности результатов. Фактически это риск срыва избирательного процесса", - подчеркнул он.

Глава КИУ напомнил, что предыдущие избирательные кампании в Украине в целом проходили качественно, а нарушения носили единичный, а не системный характер. Это стало возможным благодаря конкурентной политической среде, сильным партиям и активным общественным организациям.

Он отметил, что на избирательных участках работают комиссии, сформированные из представителей разных политических сил, которые взаимно контролируют друг друга, а также присутствуют наблюдатели от партий и общественных организаций. Именно поэтому, по словам Кошеля, в Украине чрезвычайно сложно осуществлять массовые фальсификации.

"Даже единичные нарушения - например, попытка бросить два бюллетеня в одну урну, проголосовать без паспорта или за другое лицо - становятся скандалами всеукраинского масштаба", — отметил он.

В то же время, по мнению Кошеля, при многодневном голосовании обеспечить такой уровень контроля будет крайне сложно, а риски злоупотреблений — колоссальными.

Глава КИУ напомнил о необходимости соблюдения базовых процедур подготовки изменений в избирательное законодательство.

"Нужно собрать экспертов, профильные общественные организации, юристов, специализирующихся на избирательном праве. В Украине есть Институт избирательного права, профессиональные эксперты, представители Центральной избирательной комиссии, народные депутаты, которые системно работают с избирательным законодательством. Дайте возможность этим людям работать - и можно наработать качественные, взвешенные законодательные изменения без рисков для страны и без "подводных камней"", — резюмировал Кошель.

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов в Украине, критикуя их отсрочку до завершения боевых действий и намекая на проблемы с демократией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов даже в условиях войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов в Украине нужно решить три ключевых вопроса:

обеспечение безопасности;

обеспечение избирательного права для всех граждан, включая военных и жителей прифронтовых зон;

финансирование выборов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков.

По данным СМИ, Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что теоретически организовать выборы можно в любое время, даже при определенном отступлении от Конституции. Впрочем, главным вызовом остаются законность выборов и восприятие их результатов как западными партнерами, так и самими украинцами.

По словам Кошеля, оптимальным периодом для проведения голосования является время после демобилизации, когда военнослужащие смогут полноценно участвовать в выборах не только как избиратели, но и как активные участники политической гонки.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия). 1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины. 2006-2009 — директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины. 2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред