Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

Руслан Иваненко
12 декабря 2025, 19:03
Советник Президента объяснил, как перемирие поможет реализовать право украинцев избирать и быть избранными
Украина готова провести выборы после решения трех ключевых вопросов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • Украина готова к выборам во время войны при условии решения ключевых вопросов
  • Три базовых вопроса: безопасность, избирательные права, финансирование
  • Выборы касаются военных, жителей прифронтовых зон и переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявляет о готовности страны к проведению выборов даже во время войны. В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркивает, что для этого нужно решить три ключевых вопроса.

Безопасность

"Первое - безопасность. Во время предвыборной кампании и голосования не должны бить ракеты и дроны. На мой взгляд, достичь этого можно только через объявление перемирия", - отметил Подоляк.

Обеспечение избирательного права

Вторым принципом он называет обеспечение избирательного права для всех граждан, включая военных и жителей прифронтовых зон.

"Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта протяженностью более 1200 километров. Сотни тысяч украинцев принимают в них участие, и не меньше проживает в прифронтовых зонах. Как обеспечить их право избирать и быть избранными? Ответ: перемирие", - пояснил советник.

Финансирование выборов

Третий вопрос касается финансирования выборов.

"У нас миллионы переселенцев, и это обусловливает значительно более сложную и дорогую логистику избирательных процедур. Поиск таких колоссальных средств не должен быть проблемой только Украины", - добавил Подоляк.

По его мнению, "если на эти три вопроса будут найдены ответы, мы готовы".

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что теоретически организовать выборы можно в любое время, даже при определенном отступлении от Конституции. Впрочем, главным вызовом остаются законность выборов и восприятие их результатов как западными партнерами, так и самими украинцами.

По словам Кошеля, оптимальным периодом для проведения голосования является время после демобилизации, когда военнослужащие смогут полноценно участвовать в выборах не только как избиратели, но и как активные участники политической гонки.

Выборы - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уже говорил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады. Он ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов Украине.

Кроме того, на днях на фоне мирных переговоров поднялся вопрос проведения президентских выборов в Украине. Несмотря на заявления Владимира Зеленского о готовности к процедуре в ближайшие сроки, в ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно по крайней мере шесть месяцев подготовительных работ. Соответствующее заявление в комментарии для CNN сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Напомним, что пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер заявила, что Европейский Союз признает Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины. Следующие президентские выборы состоятся, когда это позволят условия.

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

