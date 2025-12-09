Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

Коротко:
- В ЕС признают Зеленского демократически избранным президентом Украины
- Там считают, что для проведения выборов в Украине нужны определенные условия, которых сейчас нет
Европейский Союз признает Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины. Следующие президентские выборы состоятся, когда это позволят условия.
В ЕС отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, сообщает Европейская правда.
"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", - заявила Гиппер, комментируя позицию ЕС в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.
Она добавила, что Россия сейчас ведет агрессивную войну против Украины, что затрудняет возможность проведения выборов.
Что известно о заявлении Трампа о проведении выборов в Украине
Как писал Главред, Трамп заявил, что в Украине следует провести выборы. Он раскритиковал то, что их отсрочили до окончания войны, намекая на якобы отсутствие демократии.
"Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.
В то же время президент США добавил, что на выборах мог бы победить Владимир Зеленский.
"Возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор", - сказал Трамп.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский считает, что США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. По его словам, элементы плана США требуют дополнительного обсуждения из-за ряда "чувствительных вопросов". Участники переговоров, среди которых США, Украина и Россия, не достигли единого видения относительно Донецкой и Луганской областей
Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным Axios, Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения.
Крым того, 7 декабря Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на мирный план, однако Зеленский еще не ознакомился с ним. Трамп добавил, что немного разочарован президентом Украины, ведь его команда одобрила документ, а сам Зеленский - нет.
Об источнике: "Европейская правда"
Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.
