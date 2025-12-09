Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

Президентские выборы в Украине могут состояться только тогда, когда это позволят обстоятельства.

В ЕС отреагировали на заявление Трампа о необходимости провести выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот

В ЕС признают Зеленского демократически избранным президентом Украины

Там считают, что для проведения выборов в Украине нужны определенные условия, которых сейчас нет

Европейский Союз признает Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины. Следующие президентские выборы состоятся, когда это позволят условия.

В ЕС отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, сообщает Европейская правда.

"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", - заявила Гиппер, комментируя позицию ЕС в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.

Она добавила, что Россия сейчас ведет агрессивную войну против Украины, что затрудняет возможность проведения выборов.

Что известно о заявлении Трампа о проведении выборов в Украине

Как писал Главред, Трамп заявил, что в Украине следует провести выборы. Он раскритиковал то, что их отсрочили до окончания войны, намекая на якобы отсутствие демократии.

"Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.

В то же время президент США добавил, что на выборах мог бы победить Владимир Зеленский.

"Возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор", - сказал Трамп.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский считает, что США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. По его словам, элементы плана США требуют дополнительного обсуждения из-за ряда "чувствительных вопросов". Участники переговоров, среди которых США, Украина и Россия, не достигли единого видения относительно Донецкой и Луганской областей

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным Axios, Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения.

Крым того, 7 декабря Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на мирный план, однако Зеленский еще не ознакомился с ним. Трамп добавил, что немного разочарован президентом Украины, ведь его команда одобрила документ, а сам Зеленский - нет.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

