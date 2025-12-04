'США могут сдать Украину': Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

Лидеры ЕС выразили серьезные опасения относительно действий США в переговорах с Россией, подчеркнув необходимость защиты Украины в мирном процессе.

Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в стенограмме, опубликованной изданием Spiegel:

Макрон заявил, что США могут предать Украину в вопросе территорий

Американская делегация играет в политические игры с Европой и Украиной

В начале этой недели лидеры Франции и Германии во время телефонного разговора с участием ключевых европейских стран и Украины выразили серьезные опасения, что США могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем по потенциальному мирному соглашению. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на текстовую версию телефонного разговора лидеров, состоявшегося 1 декабря, передает Politico.

По данным Spiegel, разговор состоялся 1 декабря и стал реакцией на переговоры во Флориде в прошлый уикенд с участием украинской делегации и команды Трампа.

В дискуссии с президентом Украины участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьерпремьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

"Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории без четких гарантий безопасности", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что для Зеленского существует "большая опасность". Однако Елисейский дворец отрицает, что Макрон имел в виду какую-либо измену, отвечая на запрос POLITICO.

"Президент не употреблял таких слов", - заявили в офисе Макрона.

Мерц добавил, что Зеленский должен быть "чрезвычайно осторожным в ближайшие дни".

Канцлер Германии Мерц добавил, что Зеленскому следует быть чрезвычайно осторожным в ближайшие дни, отметив, что с ним и с европейцами играют в политические игры, вероятно, имея в виду американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые во вторник провели пятичасовые закрытые переговоры с Путиным.

"Из принципа я не подтверждаю и не комментирую отрывки разговоров", - сказал представитель Мерца Стефан Корнелиус

По протоколу разговора, финский президент Стубб согласился с Мерцем, подчеркнув, что Украину и Зеленского нельзя оставлять наедине с американскими посредниками, на что поддержку выразил генсек НАТО Рютте.

"Я согласен с Александром - мы должны защищать Владимира [Зеленского, - ред.]", - сказал глава НАТО.

НАТО отказалось комментировать эту информацию

Украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным, отметил, что публикация якобы стенограмм разговоров лидеров может навредить дипломатическому процессу, поэтому их не подтверждают и не опровергают.

"В общем, от любых разногласий между Европой и Америкой выигрывают только россияне, поэтому наша неизменная позиция заключается в том, что трансатлантическое единство должно быть сохранено", - добавил дипломат.

Также во время телефонного разговора обсуждался вопрос замороженных активов России, при этом некоторые лидеры настаивали, что решение об использовании этих средств для финансирования помощи Украине должен принимать ЕС, а не США.

Какова цель Трампа на переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, президенту США Дональду Трампу важен не сам процесс переговоров, а реальный политический результат. В то же время он может согласиться на рамочные договоренности, которые фактически не будут иметь практического наполнения. Такую позицию высказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик.

По его мнению, вполне возможно принятие коммюнике без реальных гарантий и с невыполнимыми положениями - фактически декларации намерений, под которой подпишутся все стороны. Трамп же подаст это как завершение войны и собственную дипломатическую победу, так же как он в свое время объявил об "успешном завершении" конфликтов в Таиланде, Камбодже и других регионах.

"На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны", - пояснил Кулик.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних суток войска России продвинулись в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктов Харьковской области, также зафиксировано продвижение в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Сейчас украинские силы не могут восстановить контроль над Покровском из-за недостатка оперативных резервов и значительной численности российской группировки на этом направлении, которая насчитывает около 150 тысяч человек, отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на удары России по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период.

Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

