Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

Финансовые учреждения "перебирают" банкнотами и даже могут устанавливать дополнительную комиссию или двойной курс за обмен.

Какие купюры доллара недействительны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что известно:

Все доллары, выпущенные с 1914 года, являются действительными в Украине

Часть обменников отказывается брать купюры 1996-2006 годов

За отказ принимать старые доллары финучреждения могут получить штраф или потерять лицензию

На украинском валютном рынке сохраняется парадоксальная ситуация: гражданам продают доллары разных годов выпуска, но когда они приходят с такими же банкнотами в обменник, их могут не принять или даже предложить худший курс. Некоторые финансовые учреждения фактически "сортируют" наличные, устанавливая дополнительные комиссии или двойной тариф за более старые купюры.

Что официально считается действительным долларом

Национальный банк Украины напоминает: все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные начиная с 1914 года, являются полноценным платежным средством и должны без ограничений приниматься украинскими банками и обменниками.

Первые доллары ФРС появились более ста лет назад - номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Впоследствии были напечатаны и значительно большие купюры - 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, которые использовались преимущественно в межбанковских расчетах. Хотя такие раритеты давно исчезли из обращения и сейчас хранятся в частных коллекциях, банк не имеет права отказать клиенту, если тот принесет даже столетнюю купюру.

Почему в Украине "не любят" доллары 1996-2006 годов

Несмотря на четкую позицию НБУ, на практике украинцы часто сталкиваются с отказами, когда пытаются обменять доллары старого образца - особенно выпусков конца 90-х и начала 2000-х.

Причина проста: эти банкноты имеют устаревшие элементы защиты, и некоторым обменникам сложнее определить их подлинность. Из-за этого они либо отказываются принимать такие доллары, либо предлагают существенно заниженный курс.

В Нацбанке подчеркивают: никаких нормативных актов, запрещающих обмен долларов серии 1996 года или более ранних выпусков, не существует. Отказ - это нарушение правил валютно-обменных операций.

Что делать украинцам в случае отказа

Регулятор призывает граждан сообщать о таких случаях. Если во время проверки НБУ обнаружит нарушения, к финансовому учреждению могут применить штрафы или даже аннулировать лицензию.

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен - мнение эксперта

В ноябре на валютном рынке Украины не было существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами. НБУ остался главным продавцом иностранной валюты и осуществляет валютные интервенции, чтобы поддерживать курс гривны.

По состоянию на 1 ноября валютные резервы НБУ установили исторический рекорд и достигли отметки 49,5 млрд долларов, благодаря привлечению иностранных займов. Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал Главреду, что такой объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

