Угроза валютного шторма: названы сроки, когда доллар может резко подскочить

В декабре возможна медленная контролируемая девальвация гривны, не исключает Тарас Лесовой.

Украинцам рассказали о новом валютном курсе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Важное:

В конце года ожидается новая волна свободной гривны

В декабре возможна медленная контролируемая девальвация гривны

Накануне новогодних и рождественских праздников часть долларов, приобретенных, например, в прошлом году, украинцами может быть конвертирована в нацвалюту.

Как рассказал банкир Тарас Лесовой, в конце года ожидается новая волна свободной гривны, полученной в виде традиционных ежегодных бюджетных выплат.

Он говорит, что в этом году ожидается, что спрос на приобретение валюты будет в 1,5 – 2 раза ниже. Таким образом, гривна имеет все шансы сравняться с валютой в плоскости "приоритетов для сбережения".

Эксперт не исключает, что в декабре возможна медленная контролируемая девальвация гривны до пределов 43 – 43,5 гривны за доллар и 49,5 – 51 гривны за евро.

По словам финансиста, ожидается, что 2025 год завершится на вполне приемлемом уровне ожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом года, вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар.

Лесовой добавил, что курс евро не зависит от режима "управляемой гибкости" и формируется на мировом соотношении доллара к евро и соотношении гривны к доллару. За 2025 год за год рост этой валюты может составить от 13,2% до 16,7%.

/ Инфографика: Главред

Прогноз нового курса доллара

Специалисты инвестиционной компании ICU отмечают, что укрепление гривны было не случайным. По их словам, такой результат стал следствием продуманной стратегии Национального банка, который активно вмешивался в ситуацию на валютном рынке.

По мнению аналитиков, в дальнейшем НБУ может дать курсу больше свободы, допуская более заметные колебания и постепенно переходя к плавной, контролируемой девальвации.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

