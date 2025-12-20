"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

Вы узнаете:
- Почему "спелись" Трамп и Путин
- Чем опасен такой союз
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в последнее время стали близки по рядку причин.
На чате в Главреде военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что прежде всего Трампу близок авторитарный стиль правления, который реализован в России, Китае и ряде стран Ближнего Востока.
"Ему жаль, что он не может в демократических США вести себя так, как "царь" Путин, Си Цзиньпин или арабские шейхи. Во всех этих государствах по-разному, но реализуется авторитарный стиль правления", - отметил эксперт.
По мнению Романенко, президент США неоднократно демонстрировал зависть к тому, как лидеры вроде Путина, Си Цзиньпина или арабских шейхов могут управлять государством практически без сдержек и противовесов. В условиях демократической системы США такие возможности для Трампа недоступны, что вызывало у него раздражение и желание изменить правила игры.
Второй ключевой фактор — деньги и личная выгода. Для Трампа финансовый результат традиционно стоит выше идеологии и ценностей. Его биография, насыщенная судебными процессами и скандалами, по мнению критиков, говорит сама за себя. Именно поэтому прагматичный и циничный союз с Путиным, основанный на взаимной выгоде, выглядит для него логичным продолжением привычной бизнес-логики.
Расхождения Трампа с американским военным и экспертным сообществом также сыграли свою роль. Специалисты в сфере безопасности считают, что США невыгодно и неэффективно в одиночку противостоять Китаю и его союзникам — действовать следует совместно с Европой. Однако у Трампа иное видение: он неоднократно заявлял о намерении сократить или вывести американский военный контингент из Европы, фактически лишив ЕС традиционного защитного "зонтика".
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
