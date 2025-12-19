"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

О кухонной моли можно будет забыть, если воспользоваться одним хитрым лайфхаком.

Можно ли избавиться от моли без агрессивной химии

Как сделать "отпугиватель" для моли

Моль чаще всего появляется там, где есть остатки пищи. А особенно она любит крупы. Ее появление на кухне приносит изрядный дискомфорт людям, ведь выводить ее агрессивными средствами там, где есть продукты не хочется.

Однако Главред узнал об эффективном лайфхаке, который поможет избавиться от моли с помощью трех простых ингредиентов. Им на YouTube-канале поделился украинский блогер Богдан Волынский.

Как приготовить "отпугиватель" для моли

Чтобы моль больше не появлялась возле круп и других пищевых продуктов нужно смастерить для нее так называемый "отпугиватель". Для этого из обычной бутылки из-под воды срезаем низ и верх.

Делаем в верхней части бутылки отверстия, толщиной со спичку, и закручиваем крышку. Тем временем в нижнюю часть надо насыпать одну столовую ложку соли, одну чайную ложку соды и гвоздику.

Размешиваем все ингредиенты и накрываем нижнюю часть бутылки верхней. Ставим ее возле круп. Уже через несколько дней о моли можно будет забыть, ведь она просто исчезнет.

О персоне: Богдан Волынский Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноименного YouTube-канала, за которым следят более 50 тысяч пользователей. В видео Волынский рассказывает о лайфхаках и полезных советах по садоводству, а также службе в Вооруженных Силах Украины.

