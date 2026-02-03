Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

Около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за границей во время войны.

https://glavred.info/ukraine/skolko-bezhencev-vernutsya-v-ukrainu-posle-voyny-v-oon-dali-svoy-prognoz-10737704.html Ссылка скопирована

После войны вернутся домой 3-3,5 миллиона украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

После войны вернутся домой 3-3,5 миллиона украинцев

Люди быстрее вернутся, если будет куда и к кому

После окончания войны на родину вернутся от 3 до 3,5 млн украинцев. Об этом на брифинге для иностранных дипломатов "Прогнозирование возвращения беженцев и понимание последствий для восстановления Украины: первоначальные результаты агент-ориентированного прототипа" заявила представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт. Об этом пише УНИАН.

Она представила прогностическую модель, разработанную УВКБ ООН, по возвращению беженцев в Украину в случае окончания войны. В частности, кто и куда вернется, а также какие условия потребуются этим людям.

видео дня

Кастель-Голлингсворт считает, что продолжение войны является следствием того, что все меньше людей захотят вернуться. Это касается и беженцев, и переселенцев.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приютила, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года - 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", - сказала представительница УВКБ ООН.

Также она напомнила, что около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за границей во время войны.

"Модель нам показывает, что вернутся домой 3-3,5 миллиона после завершения войны", - подчеркнула она.

Кроме того, согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше - с севера континента.

"Есть разница между беженцами в центральной и восточной Европе и северной. С юга и востока Европы стремятся вернуться больше беженцев, чем с северной", - говорится в сообщении.

Люди быстрее вернутся, если будет куда и к кому. С детьми вернутся быстрее. Важно помнить, что возвращение будет определяться наличием рабочего места, жилья, медицинской помощи.

Также чиновница УВКБ ООН отметила, что далеко не всегда люди будут возвращаться в родные дома, ведь кто-то потерял свой дом, у кого-то он остался в оккупации. Существенное количество, по прогнозам ООН, вернется в крупные города, где уже проживают временно перемещенные лица, и это добавит проблем властям этих городов, ведь новоприбывших нужно будет разместить, обеспечить работой, социальной и медицинской помощью.

В то же время в ООН прогнозируют, что когда наступит мир с уступками со стороны Украины, большое количество беженцев не захотят возвращаться.

Моделирование также показывает, что более вероятно вернутся пожилые, одинокие люди и матери-одиночки с детьми.

Также на принятие решения о возвращении будет влиять доступность жилья в Украине, наличие работы, компенсация за утраченное жилье, доступ к административным услугам, медицине.

Украинцы за рубежом - последние новости

В Чехии заговорили о возможном пересмотре закона lex Ukraine, который регулирует пребывание украинских беженцев. Новоизбранный председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют существенного обновления.

В партии канцлера Германии предлагают ужесточить миграционную политику, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто пригоден к службе, предлагают отправлять на родину. Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

Вас может заинтересовать:

Что известно об ООН? Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира размещается в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред