"Что он с нами делает": Галкин засветил мощный торс на новом фото

Юморист Максим Галкин продолжает "нервировать" своих поклонниц шикарными фото.

Максим Галкин снова порадовал новыми фото / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, не перестает будоражить своих поклонниц своими накачанными формами.

В новом посте в социальной сети Instagram, популярный артист снова оголил свои мускулы, чем вызвал полный восторг на своей странице. Макс позировал в открытой майке в ванной и с небрежными кудрями. На селфи артист довольно улыбается.

Максим Галкин снова показал свою шикарную форму / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим Галкин снова показал свою шикарную форму / Фото Instagram/maxgalkinru

Стоит ли говорить, что в комментариях буквально разгорелся пожар - женская аудитория Максима написала сотни комментариев, расхваливая фигуру юмориста.

Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах / Скриншот Instagram/maxgalkinru

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

