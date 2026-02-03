"Что он с нами делает": Галкин засветил мощный торс на новом фото

Кратко:
- Каким фото поделился Галкин
- Что ему написали
Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, не перестает будоражить своих поклонниц своими накачанными формами.
В новом посте в социальной сети Instagram, популярный артист снова оголил свои мускулы, чем вызвал полный восторг на своей странице. Макс позировал в открытой майке в ванной и с небрежными кудрями. На селфи артист довольно улыбается.
Стоит ли говорить, что в комментариях буквально разгорелся пожар - женская аудитория Максима написала сотни комментариев, расхваливая фигуру юмориста.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
