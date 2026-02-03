Укр
"Что он с нами делает": Галкин засветил мощный торс на новом фото

Алена Кюпели
3 февраля 2026, 12:29
49
Юморист Максим Галкин продолжает "нервировать" своих поклонниц шикарными фото.
Максим Галкин снова поддержал украинцев
Максим Галкин снова порадовал новыми фото / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Кратко:

  • Каким фото поделился Галкин
  • Что ему написали

Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, не перестает будоражить своих поклонниц своими накачанными формами.

В новом посте в социальной сети Instagram, популярный артист снова оголил свои мускулы, чем вызвал полный восторг на своей странице. Макс позировал в открытой майке в ванной и с небрежными кудрями. На селфи артист довольно улыбается.

видео дня
Максим Галкин снова показал свою шикарную форму
Максим Галкин снова показал свою шикарную форму / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим Галкин снова показал свою шикарную форму
Максим Галкин снова показал свою шикарную форму / Фото Instagram/maxgalkinru

Стоит ли говорить, что в комментариях буквально разгорелся пожар - женская аудитория Максима написала сотни комментариев, расхваливая фигуру юмориста.

Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах
Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах / Скриншот Instagram/maxgalkinru
Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах
Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах / Скриншот Instagram/maxgalkinru
Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах
Поклонницы Галкина рассыпались в комплиментах / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Ранее Главред сообщал, что в Нигерии стало известно о смерти начинающей певицы, звезды телепроекта "Голос", скончавшейся в субботу после укуса змеи в столице Абудже.

Ранее также запроданка Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на родную Украину, намекнула на то, что в ее браке не все хорошо.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин новости шоу бизнеса
