Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина и Запад согласовали военный ответ на срыв любого перемирия со стороны РФ - FT

Дарья Пшеничник
3 февраля 2026, 09:39
195
Если масштаб атаки увеличится, то в течение 72 часов Европа и США согласуют и применят совместный военный ответ.
Украина и Запад согласовали военный ответ на срыв любого перемирия со стороны РФ - FT
План ответа союзников Украины на возможное нарушение РФ любого перемирия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • Запад готовит быстрый ответ на срыв перемирия Россией
  • Коалиция ЕС и США будет реагировать поэтапно
  • Нарушение РФ активирует действия в течение 24–72 часов

видео дня

Украина вместе с ключевыми партнерами в Европе и США согласовала многоуровневый механизм реагирования на возможные нарушения будущего перемирия со стороны России. Об этом сообщили собеседники, знакомые с ходом консультаций, которые продолжались в течение декабря и января.

По данным источников, Киев и западные союзники договорились: если Россия будет систематически игнорировать условия прекращения огня, ответ будет не только быстрым, но и скоординированным между несколькими странами, пишет Financial Times.

Как будет работать механизм

  • Первые 24 часа:
    Любое нарушение должно вызвать немедленную реакцию - от дипломатического предупреждения до действий украинских сил, направленных на локализацию инцидента.
  • Вторая фаза:
    Если боевые действия не прекратятся, к реагированию присоединится "коалиция желающих" - группа государств ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. Речь идет о согласованных оборонных шагах, которые должны сдержать дальнейшую эскалацию.
  • Через 72 часа:
    В случае расширения атаки будет активирован третий уровень - совместный ответ сил, поддерживаемых Западом, включая участие американских военных.

Что это означает для Украины

Фактически речь идет о создании нового формата гарантий безопасности, который должен предотвратить повторение сценария "перемирия на бумаге". Западные партнеры сигнализируют, что готовы действовать быстро и согласованно, если Москва попытается использовать паузу в боевых действиях для перегруппировки или дальнейшего давления.

Когда завершится активная фаза войны – мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду высказал мнение о дальнейшем ходе переговоров в войне России против Украины.

По его словам, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение конфликта.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее – потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", – отметил Клочок.

Эксперт подчеркивает, что активизация переговоров может произойти уже в ближайшие недели, и призывает учитывать политические мотивы ключевых участников, в частности стремление Трампа продемонстрировать достижение мира на международной арене.

Мирные переговоры — последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Накануне стало известно, что объявлением энергетического перемирия Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

10:21Украина
Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дронов

Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дронов

09:49Украина
РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

09:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Последние новости

10:41

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

10:38

Атлантический циклон движется на Житомирскую область: как изменится погода в регионе

10:30

-30° скуют Ровенскую область: когда ожидать спад экстремальных морозов

10:29

Путинист Киркоров обобрал Аллу Пугачеву: "Она вдалеке"

10:21

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
10:09

Почему смартфон выключается на морозе и как этого избежать

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 февраля (обновляется)

09:49

Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дроновФото

09:47

РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

Реклама
09:39

Украина и Запад согласовали военный ответ на срыв любого перемирия со стороны РФ - FT

09:37

"Будут хорошие новости": Трамп рассказал о переговорах с Путиным по Украине

09:20

"Кому ты говоришь": известный певец раскрыл правду о Виннике

09:03

После 3 февраля всё изменится: трем знакам зодиака станет заметно легче жить

08:50

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

08:37

РФ готовит повторный удар по Украине, самолеты снаряжены ракетами: что станет цельюФото

08:33

О чем на самом деле свидетельствует приезд Стива Уиткофа на переговоры в Абу-Дабимнение

08:26

Беспрецедентный удар по энергетике: Терехов раскрыл последствия ночной атаки РФ на Харьков

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Ночная атака РФ по Киеву: трое пострадавших, пожары и разрушения в пяти районах

07:49

Рекорд по запущенной баллистике: РФ била по энергетике сразу нескольких регионов Украины

Реклама
06:35

Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой

06:10

Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех

06:10

РФ готовится к признанию Приднестровья независимым: что это означает для насмнение

06:00

Гороскоп на завтра 4 февраля: Скорпионам - новое знакомство, Рыбам - прибыль

05:31

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

04:55

7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше

04:22

Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

04:01

"Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости

03:32

Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признаниемВидео

02:57

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:45

"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

01:25

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

00:52

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:39

Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

02 февраля, понедельник
23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026Видео

23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

Реклама
21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять