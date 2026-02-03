Украина и Запад согласовали военный ответ на срыв любого перемирия со стороны РФ - FT

Если масштаб атаки увеличится, то в течение 72 часов Европа и США согласуют и применят совместный военный ответ.

Украина вместе с ключевыми партнерами в Европе и США согласовала многоуровневый механизм реагирования на возможные нарушения будущего перемирия со стороны России. Об этом сообщили собеседники, знакомые с ходом консультаций, которые продолжались в течение декабря и января.

По данным источников, Киев и западные союзники договорились: если Россия будет систематически игнорировать условия прекращения огня, ответ будет не только быстрым, но и скоординированным между несколькими странами, пишет Financial Times.

Как будет работать механизм

Первые 24 часа:

Любое нарушение должно вызвать немедленную реакцию - от дипломатического предупреждения до действий украинских сил, направленных на локализацию инцидента.

Если боевые действия не прекратятся, к реагированию присоединится "коалиция желающих" - группа государств ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. Речь идет о согласованных оборонных шагах, которые должны сдержать дальнейшую эскалацию.

В случае расширения атаки будет активирован третий уровень - совместный ответ сил, поддерживаемых Западом, включая участие американских военных.

Что это означает для Украины

Фактически речь идет о создании нового формата гарантий безопасности, который должен предотвратить повторение сценария "перемирия на бумаге". Западные партнеры сигнализируют, что готовы действовать быстро и согласованно, если Москва попытается использовать паузу в боевых действиях для перегруппировки или дальнейшего давления.

Когда завершится активная фаза войны – мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду высказал мнение о дальнейшем ходе переговоров в войне России против Украины.

По его словам, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение конфликта.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее – потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", – отметил Клочок.

Эксперт подчеркивает, что активизация переговоров может произойти уже в ближайшие недели, и призывает учитывать политические мотивы ключевых участников, в частности стремление Трампа продемонстрировать достижение мира на международной арене.

Мирные переговоры — последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Накануне стало известно, что объявлением энергетического перемирия Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

