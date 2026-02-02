Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

После аварийных отключений света в Киеве снова вернули временные графики.

Киевлянам сообщили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

О стабилизационных отключениях в Киеве сообщили в ДТЭК

В Киевской области 3 февраля будут действовать стабилизационные графики

Стабилизационные графики отключений электроэнергии в Украине для потребителей будут применяться во вторник, 3 февраля.

О стабилизационных отключениях в Киеве после очередных атак РФ говорится на сайте ДТЭК.

Отмечается, что после аварийных отключений света снова вернули временные графики. Проверить, какой график для вашего дома, можно по ссылке.

Вместе с тем в Киевской области 3 февраля будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве: актуальная информация

В Киеве без отопления остаётся значительное количество многоквартирных домов, причём наиболее сложная обстановка сохраняется в Соломенском и Печерском районах. Как сообщил вице-премьер по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в столице продолжаются аварийные и восстановительные работы, цель которых — вернуть подачу тепла после нарушений в работе энергосистемы.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

