Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

- О стабилизационных отключениях в Киеве сообщили в ДТЭК
- В Киевской области 3 февраля будут действовать стабилизационные графики
Стабилизационные графики отключений электроэнергии в Украине для потребителей будут применяться во вторник, 3 февраля.
О стабилизационных отключениях в Киеве после очередных атак РФ говорится на сайте ДТЭК.
Отмечается, что после аварийных отключений света снова вернули временные графики. Проверить, какой график для вашего дома, можно по ссылке.
Вместе с тем в Киевской области 3 февраля будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.
Ситуация с теплоснабжением в Киеве: актуальная информация
В Киеве без отопления остаётся значительное количество многоквартирных домов, причём наиболее сложная обстановка сохраняется в Соломенском и Печерском районах. Как сообщил вице-премьер по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в столице продолжаются аварийные и восстановительные работы, цель которых — вернуть подачу тепла после нарушений в работе энергосистемы.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
