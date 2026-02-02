Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

Алексей Тесля
2 февраля 2026, 22:20
69
После аварийных отключений света в Киеве снова вернули временные графики.
Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики
Киевлянам сообщили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

  • О стабилизационных отключениях в Киеве сообщили в ДТЭК
  • В Киевской области 3 февраля будут действовать стабилизационные графики

Стабилизационные графики отключений электроэнергии в Украине для потребителей будут применяться во вторник, 3 февраля.

О стабилизационных отключениях в Киеве после очередных атак РФ говорится на сайте ДТЭК.

видео дня

Отмечается, что после аварийных отключений света снова вернули временные графики. Проверить, какой график для вашего дома, можно по ссылке.

Вместе с тем в Киевской области 3 февраля будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Screenshot
Screenshot / Скриншот

Screenshot
Screenshot / Скриншот

Ситуация с теплоснабжением в Киеве: актуальная информация

В Киеве без отопления остаётся значительное количество многоквартирных домов, причём наиболее сложная обстановка сохраняется в Соломенском и Печерском районах. Как сообщил вице-премьер по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в столице продолжаются аварийные и восстановительные работы, цель которых — вернуть подачу тепла после нарушений в работе энергосистемы.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно

21:41Звёзды
Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

21:35Политика
РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

21:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Последние новости

23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026

23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

Реклама
20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

19:10

Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украинымнение

19:07

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагамФото

19:04

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

18:58

Ветеринары назвали 8 признаков того, что кот рад возвращению хозяина домой

Реклама
18:57

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

18:49

Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

18:43

Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и гдеВидео

18:36

Обыски не помешали: Uvape расширяет сеть по продаже нелегальных электронных сигарет

18:24

Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

18:05

Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

18:03

Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

17:52

Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

17:47

Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

17:46

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

Реклама
15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

14:16

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:11

Удары "Цирконом" и "Орешником" направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

14:00

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять