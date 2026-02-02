Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

Вы узнаете:
Погода в Украине во вторник, 3 февраля, будет очень холодной, поскольку в страну продолжает поступать арктический воздух. Столбики термометров опустятся до -28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве регионов опустится до экстремальных -22...-28 градусов, на юго-западе, юге и юго-востоке - до -17...-22.
Днем, несмотря на присутствие солнца, настоящего тепла почувствовать не удастся. Столбики термометров будут показывать -14...-20°C. Относительно комфортной погода останется только на юге (-4...-11°C) и в Закарпатье, где температура будет колебаться около нуля.
"Антициклон организует сухую погоду - на карте внизу хорошо видно, как он затягивает холод к нам прямо из Арктики, сейчас мы наблюдаем ультраполярное вторжение холода", - рассказала синоптик.
Антициклон обеспечит сухую погоду без осадков. Однако Наталья Диденко предупредила об обманчивости февральского солнца.
"Ночью - ясные звезды, чистое небо, днем - солнце, которое можно почувствовать теплее разве что прижавшись носом или лбом к стеклу", - отметила она.
Погода в Киеве 3 февраля
Киев во вторник, 3 февраля, окажется в зоне сурового холода. Ночью в столице прогнозируют -22...-25 градусов, днем -12...-15. На дорогах и тротуарах сохраняется гололедица.
Когда возможно ослабление морозов
Экстремальные морозы продержатся недолго. По прогнозу Диденко, уже с 5 февраля прогнозируется существенное ослабление холодов. Температура воздуха пойдет вверх, однако вместе с теплом в Украину придут осадки и усилится ветер.
"Напоминаю, что по календарю - зима. Поэтому после ожидаемого потепления снова вполне вероятно серьезное похолодание", - добавила синоптик.
Сколько такие сильные морозы могут продержаться - прогноз
В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что такая холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля.
По ее словам, днем прояснение и солнце добавляют хотя бы минимальное тепло, однако ночью в условиях высокого атмосферного давления, антициклона и поступления холодного воздуха происходит интенсивное охлаждение приземного слоя. При отсутствии облаков тепловое излучение быстрее теряется, поэтому температура резко снижается, что и вызывает сильные морозы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.
Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.
Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.
