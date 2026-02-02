Укр
РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

Анна Ярославская
2 февраля 2026, 08:36
168
Оккупанты усилили давление на Запорожском направлении.
Фронт, карта Deep State
Оккупанты продвинулись возле двух сел в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, DeepState

Кратко:

  • РФ продвинулась вблизи Доброполья и Приморского
  • В январе враг оккупировал 245 кв. км территории Украины
  • Активность штурмов снизилась всего на 4% по сравнению с декабрем

Российские оккупанты смогли продвинуться вблизи двух населенных пунктов на Запорожском направлении. Свежие карты опубликовал аналитический проект DeepState.

В частности, армия РФ продвинулась Враг вблизи Доброполья в Гуляйпольском районе и в Приморском в Васильевском районе.

Доброполье на карте
Доброполье на карте / DeepState
Приморское на карте
Приморское на карте / DeepState

Также в DeepState сообщили, что в январе враг оккупировал 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.

"Неожиданным фактом стал процент падения активности штурмовых действий – всего на 4% меньше, чем было в декабре, хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем прошлый месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 33% всех штурмов приходится на Покровское направление. На второе место поднялось Гуляйпольское, где было 21% от всех атак. Сразу за ними идут Константиновское (12%), Лиманское (8%) и Александровское (8%) направления.

Отрицательным рекордсменом стало Славянское направление, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь.

Динамика оккупации
Динамика оккупации / Инфографика: DeepState

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по ремонтной базе, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам противника. Удары по россиянам произошли на ТОТ Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской и Брянской областях РФ.

Россия увеличивает численность оккупантов в Сумской области. Враг пытается наступать. Об этом заявил источник в разведке одной из бригад.

Россия не отказалась от планов захватить Одессу и Николаев, а также стремится установить контроль над Затокой в Одесской области. Поселок имеет стратегическое значение для врага. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По данным Bloomberg, количество погибших российских военных в войне против Украины резко увеличилось в течение последних недель. По оценкам европейских правительств и разведки, если такая динамика сохранится, Кремль не сможет компенсировать потери без новой волны мобилизации.

Во что обходится РФ война в Украине

К весне число российских и украинских солдат, погибших, раненых или пропавших без вести во время войны РФ в Украине, достигнет двух миллионов человек. При этом потери российской оккупационной армии вдвое больше по сравнению с потерями Сил обороны Украины. Об этом пишет издание The New York Post со ссылкой на исследования.

Согласно последним оценкам аналитического центра CSIS, расположенного в Вашингтоне, Москва понесла потери в размере около 1,2 миллиона человек - это вдове больше, чем в Украине (600 тысяч).

В частности, Москва потеряла около 325 тысяч солдат с начала вторжения в Украину четыре года назад, что противоречит заявлениям президента России Владимира Путина.

"Ни одна крупная держава не понесла таких потерь или жертв со времен Второй мировой войны", — заявил изданию The Post ведущий автор исследования Сет Джонс.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

