РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

Что известно:

РФ готовится к наступлению в Сумской области

Россияне подтягивают силы в Сумскую область

Враг пытается продвинуться к густому лесу

Россия увеличивает численность оккупантов в Сумской области. Враг пытается наступать. Об этом заявил источник в разведке одной из бригад, пишет Украинская правда.

Отмечается, что с осени 2025 года количество российской группировки в Сумской области увеличивается ежемесячно. Враг пытается продвинуться к густому большому лесу к северо-западу от Сум.

Основным направлением наступления остается участок между селами Алексеевка - Яблоновка - Юнаковка. У россиян есть три направления наступления - к селам Хотинь, Писаревка, Новая Сечь.

Если россияне смогут прорвать оборону и зайти в лес, это значительно осложнит ситуацию. Тогда боевые действия с равнины перейдут в лес с глубокими оврагами.

Когда в Украине может завершиться активная фаза войны - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Ключевые переговоры могут состояться уже в ближайшие недели.

Клочок предположил, что активная фаза переговоров может продлиться до весны. Для Трампа завершение войны в Украине является предпосылкой для реализации стратегии в отношении Китая, а также шансом заявить о себе как о "миротворце" перед предстоящими переговорами с Пекином

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска продвинулись в Днепропетровской и Сумской областях и, по данным DeepState, оккупировали село Злагода в Днепропетровской области. Также зафиксировано продвижение возле Егоровки и Грабовского. В то же время Генштаб ВСУ эти данные не подтвердил.

Также РФ снова перенесла сроки полной оккупации Донбасса. Теперь оккупанты будут пытаться достичь этой цели до конца марта - начала апреля 2026 года. В Офисе президента сомневаются, что Москва способна реализовать этот план.

Кроме этого, потери российских военных в Украине резко возросли и Кремль не сможет их компенсировать без новой мобилизации, сообщает Bloomberg. Главную роль в высокой "летальности" играют украинские дроны, которые вызывают 70-80% потерь.

Об источнике: Украинская правда Украинская правда — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

