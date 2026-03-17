"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

Федор Гуринец рассказал о непростых отношениях с известным актером.

https://glavred.info/starnews/bolshe-rabotal-chem-dima-bogdan-stupka-nevzlyubil-zvezdu-svatov-10749671.html Ссылка скопирована

Богдан Ступка - конфликт с Федором Гуринцем

Вы узнаете:

Почему Богдан Ступка конфликтовал с Федором Гуринцем

Кто стал причиной недопонимания между актерами

Известный украинский актер Федор Гуринец высказался о непростых взаимоотношениях с легендарным актером Богданом Ступкой. Причиной могла стать актерская конкуренция с его внуком, рассказал артист в интервью Алине Доротюк.

Как утверждает звезда "Сватов", причиной придирок мэтра могла быть его конкуренция с Дмитрием Ступкой. Еще в студенческие годы Гуринец активно работал и получал интересные предложения, в то время как внук именитого актера не мог похвастаться такими результатами.

видео дня

"Я был нелюбимым студентом Богдана Сильвестровича. Мне объясняли почему, но я не хочу в это верить. Это якобы из-за того, что мы учились с Дмитрием, его внуком. Я больше работал, чем Дима, и меня больше замечали. Я сначала думал, что это какие-то интересные актерские провокации, чтобы посмотреть на реакцию, но было не так", — поделился Федор.

Федор Гуринец - интервью / скрин из видео

Ситуация накалилась настолько, что Гуринца начали снимать со спектаклей ради участия Дмитрия Ступки. Однако он мог отказаться от роли ради спектакля в Москве — в этот момент режиссеры резко вспоминали про Федора.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Я начинаю делать этот спектакль, и получается "бомба". У меня появились первые поклонники, мне носят подарочки, а мне неудобно. А потом я иду из театра, а навстречу Богдан Сильвестрович со словами: "Федор, а зачем вам учеба? Тут ко мне в кабинет заходят и рассказывают, какой вы актер. Так, может, ну его?" Я отвечаю, что всем людям нужно обучение. А он такой: "Да? Хм..." и ушел. Были такие закидоны", — признался актер.

Богдан Ступка с внуком Дмитрием Ступкой / фото: instagram.com, Дмитрий Ступка

Несмотря на предвзятое отношение, Федор не держит обид на своего звездного наставника. Наоборот, он до сих пор посещает его могилу.

"Я прихожу на могилу Богдана Сильвестровича, звоню в тот колокольчик и говорю: "У меня миллион вопросов. Вы умерли, а я не знаю ответа", — рассказал Гуринец.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что внук легендарной Софии Ротару, более известный как исполнитель SHMN, приоткрыл завесу своей жизни в эмиграции. Анатолий Евдокименко поделился редкими кадрами встречи с сестрой Соней.

Также скандальная российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическую войну РФ в Украине, может остаться на улице с больной дочерью. Артистка возмущена решением признать ее мужа банкротом и попытками экс-жены отобрать их семейный особняк.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Богдан Ступка Богдан Сильвестрович Ступка (27 августа 1941-22 июля 2012) - украинский и советский актер театра и кино, Народный артист и Герой Украины. Основатель актерской династии Ступок. Снялся в более чем ста фильмах, известен ролями в исторических кинолентах вроде Огнем и мечом (1999), Молитва за гетьмана Мазепу (2001), Тайна Чингсхана (2002), Тарас Бульба (2009) и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред