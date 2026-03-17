Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

Юрий Берендий
17 марта 2026, 18:08
Трамп заявил о нежелании союзников по НАТО участвовать в операции против Ирана, при этом подчеркнув самодостаточность американских сил.
Президент США возмутился решением стран НАТО

  • Трамп написал гневный пост из-за действий стран-членов НАТО
  • Большинство членов Альянса отказались поддержать боевые действия США на Ближнем Востоке

Большинство стран-членов НАТО отказались участвовать в операции США против Ирана. Такие действия членов Альянса вызвали агрессивную реакцию со стороны Дональда Трампа. В посте в Truth Social глава Белого дома раскритиковал союзников США и заявил, что его страна не нуждается в помощи ни от одной из стран.

По его словам, большинство союзников по НАТО сообщили Вашингтону о нежелании участвовать в военной операции против Ирана на Ближнем Востоке, несмотря на то, что в целом поддерживают позицию США и согласны с тем, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

"Однако я не удивлен их действиями, поскольку всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов ежегодно, защищая эти самые страны, односторонней улицей — мы будем защищать их, но они ничего не будут делать для нас, в частности, в час нужды", — сетует президент США.

В то же время Трамп подчеркнул, что американские силы нанесли сокрушительный удар по иранским вооруженным силам, заявив об уничтожении флота, авиации, систем противовоздушной обороны и радиолокационных станций.

Также, по его словам, была ликвидирована значительная часть военно-политического руководства Ирана, что, по его мнению, исключает дальнейшую угрозу для США, их союзников в регионе и мира в целом.

"Учитывая, что мы достигли такого военного успеха, мы больше не "нуждаемся" и не желаем помощи стран НАТО — мы никогда в этом не нуждались! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи. На самом деле, как президент Соединенных Штатов Америки, бесспорно самой могущественной страны в мире, мы не нуждаемся в помощи ни от кого!", — резюмирует он.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выступил с жестким обращением к союзникам, предупредив, что их отказ участвовать в защите Ормузского пролива может негативно сказаться на будущем Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Между тем переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США зашли в тупик. Как отмечает Financial Times, фокус Вашингтона на противостоянии с Ираном вызвал задержки как в переговорном процессе, так и в поставках важного вооружения для украинской армии.

В то же время Иран заявляет о получении военной поддержки от России и Китая. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

