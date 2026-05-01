Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

Дарья Пшеничник
1 мая 2026, 18:27
Синоптики предупреждают, что 2–3 мая на территории области будет сохраняться высокая пожарная опасность.
Погода в Житомире и области на выходные / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

видео дня
  • Какая будет погода в Житомире и области на эти выходные
  • Когда в Житомирской области заметно потеплеет

После резкого похолодания Житомирщина вступает в более теплый период: ближайшие выходные и начало следующей недели пройдут без осадков, с постепенным повышением температуры и повышенной пожарной опасностью. Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 2 мая, погода останется спокойной. В Житомире ожидается облачность с прояснениями, без дождя, со слабым ветром 3–8 м/с. Ночная температура составит 1–3° тепла, днем воздух прогреется до 13–15°. По области ситуация аналогичная, хотя местами на почве возможны заморозки 0–2°. Днем столбики термометров покажут 11–16°.

В воскресенье, 3 мая, установится переменная облачность и сохранится сухая погода. Юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с. Ночь будет теплее — 4–9°, а днем температура поднимется до 18–23°, что станет первым по-настоящему весенним потеплением после холодной недели.

Понедельник, 4 мая, принесет еще больше тепла. По прогнозу, будет малооблачно и сухо, с южным ветром 5–10 м/с. Ночью ожидается 4–9°, а днем — уже 20–25°.

Синоптики предупреждают: 2–3 мая на территории области будет преобладать высокая пожарная опасность (4 класс), а 3 мая в северных районах местами она возрастет до чрезвычайной (5 класс). Из-за сухой погоды и ветра риски возгорания остаются повышенными.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, в Харькове и области прогнозируются заморозки, объявлен II уровень опасности.

В первые дни мая в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. В область наконец придет долгожданное потепление с постепенным повышением температуры до 20-25 градусов тепла.

В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. После ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
18:45Аналитика
17:54Фронт
17:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

Реклама
17:20

Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитростьВидео

17:14

Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

17:09

"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

17:09

Рианна в вишенках показала фигуру после третьих родов

17:01

Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две неделиВидео

16:51

Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

16:42

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

16:40

Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

16:31

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:16

Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

16:14

Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

Реклама
16:09

Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

15:58

Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

15:57

"Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта

15:44

Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизораВидео

15:40

Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

15:32

Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

15:20

"Шалости Бедроса": Киркоров сдал тест ДНК на родство с братом-копией

15:14

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

15:00

Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

14:34

Отпугивает улиток и слизней: какое растение нужно посадить в садуВидео

14:27

Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС: Качка назвал сроки

14:16

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

13:55

Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфонаВидео

13:30

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

13:24

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

13:09

В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

12:58

Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видеоВидео

12:40

"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

12:24

Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

12:17

Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

Реклама
12:09

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

12:05

Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

12:01

Найдут общий язык со всеми: в какие месяцы рождаются настоящие экстраверты

11:57

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

11:44

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

11:43

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:28

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

11:20

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

11:13

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять