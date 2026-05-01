Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

После резкого похолодания Житомирщина вступает в более теплый период: ближайшие выходные и начало следующей недели пройдут без осадков, с постепенным повышением температуры и повышенной пожарной опасностью. Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 2 мая, погода останется спокойной. В Житомире ожидается облачность с прояснениями, без дождя, со слабым ветром 3–8 м/с. Ночная температура составит 1–3° тепла, днем воздух прогреется до 13–15°. По области ситуация аналогичная, хотя местами на почве возможны заморозки 0–2°. Днем столбики термометров покажут 11–16°.

В воскресенье, 3 мая, установится переменная облачность и сохранится сухая погода. Юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с. Ночь будет теплее — 4–9°, а днем температура поднимется до 18–23°, что станет первым по-настоящему весенним потеплением после холодной недели.

Понедельник, 4 мая, принесет еще больше тепла. По прогнозу, будет малооблачно и сухо, с южным ветром 5–10 м/с. Ночью ожидается 4–9°, а днем — уже 20–25°.

Синоптики предупреждают: 2–3 мая на территории области будет преобладать высокая пожарная опасность (4 класс), а 3 мая в северных районах местами она возрастет до чрезвычайной (5 класс). Из-за сухой погоды и ветра риски возгорания остаются повышенными.

Как сообщал Главред, в субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, в Харькове и области прогнозируются заморозки, объявлен II уровень опасности.

В первые дни мая в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. В область наконец придет долгожданное потепление с постепенным повышением температуры до 20-25 градусов тепла.

В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. После ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

