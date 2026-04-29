Температурные качели и ночные заморозки: прогноз погоды на Житомирщине на конец апреля

https://glavred.info/synoptic/perepady-temperatury-i-nochnye-zamorozki-na-zhitomirshchine-prognoz-pogody-na-konec-aprelya-10760507.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Житомире и области на ближайшие дни

Вы узнаете:

видео дня

Какая будет погода в Житомире до конца недели

Прогноз погоды в Житомирской области на начало мая

В Житомирской области конец апреля встретят под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут формировать погоду в регионе до начала мая. Температурный фон останется ниже нормы, а ощущение прохлады будет усиливать северный ветер.

Об этом "Суспильному" сообщила начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук. По ее словам, нынешняя синоптическая ситуация — классическая для весны, когда циклон и антициклон соревнуются за влияние, принося то волны холода, то короткие периоды прояснений.

Специалист отмечает, что нестабильное барическое поле с преобладанием северных процессов будет сдерживать дневное прогревание: облачность и приток холодного воздуха не позволят температуре подняться выше скромных +6…+11°. Почти каждую ночь до конца рабочей недели возможны заморозки в воздухе 0…–2°, а дожди будут проходить неравномерно, локальными полосами. Порывы ветра будут ослабевать, однако его направление и в дальнейшем будет приносить прохладу.

В Житомирской области 29 апреля ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром сохранятся сильные заморозки в воздухе 0…–2°. Ветер будет северо-западным, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью составит 0…–2°, днем повысится до +6…+11°.

30 апреля синоптическая ситуация останется аналогичной: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром снова ожидаются заморозки 0…–2°. Ветер изменит направление на северное, но сохранит скорость 5–10 метров в секунду. Температура ночью останется на уровне 0…–2°, днем составит +6…+11°.

1–2 мая осадков не прогнозируют. Ночью температура будет колебаться в пределах +1…+6°. Днем 1 мая воздух прогреется до +8…+13°, а 2 мая — до +10…+15°.

Погода в Украине — последние новости

Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, в среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и переменчивая погода. Ночью синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Также во Львовской области 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред