Температурные качели и ночные заморозки: прогноз погоды на Житомирщине на конец апреля

Дарья Пшеничник
29 апреля 2026, 13:04
Температура будет ниже нормы, а ощущение прохлады будет усиливать северный ветер.
Прогноз погоды в Житомире и области на ближайшие дни

  • Какая будет погода в Житомире до конца недели
  • Прогноз погоды в Житомирскойобласти на начало мая

В Житомирской области конец апреля встретят под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут формировать погоду в регионе до начала мая. Температурный фон останется ниже нормы, а ощущение прохлады будет усиливать северный ветер.

Об этом "Суспильному" сообщила начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук. По ее словам, нынешняя синоптическая ситуация — классическая для весны, когда циклон и антициклон соревнуются за влияние, принося то волны холода, то короткие периоды прояснений.

Специалист отмечает, что нестабильное барическое поле с преобладанием северных процессов будет сдерживать дневное прогревание: облачность и приток холодного воздуха не позволят температуре подняться выше скромных +6…+11°. Почти каждую ночь до конца рабочей недели возможны заморозки в воздухе 0…–2°, а дожди будут проходить неравномерно, локальными полосами. Порывы ветра будут ослабевать, однако его направление и в дальнейшем будет приносить прохладу.

В Житомирской области 29 апреля ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром сохранятся сильные заморозки в воздухе 0…–2°. Ветер будет северо-западным, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью составит 0…–2°, днем повысится до +6…+11°.

30 апреля синоптическая ситуация останется аналогичной: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром снова ожидаются заморозки 0…–2°. Ветер изменит направление на северное, но сохранит скорость 5–10 метров в секунду. Температура ночью останется на уровне 0…–2°, днем составит +6…+11°.

1–2 мая осадков не прогнозируют. Ночью температура будет колебаться в пределах +1…+6°. Днем 1 мая воздух прогреется до +8…+13°, а 2 мая — до +10…+15°.

Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, в среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и переменчивая погода. Ночью синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Также во Львовской области 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

13:31Война
Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

13:17Синоптик
Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

12:50Украина
Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

Последние новости

13:56

Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

13:34

Украина еще раз опустилась в рейтинге Евровидения: какое место у LELEKA

13:31

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

13:26

Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

13:17

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:04

Температурные качели и ночные заморозки: прогноз погоды на Житомирщине на конец апреля

12:57

Какая часть Украины получила независимость во времена Гитлера – что с ней случилосьВидео

12:50

Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

12:48

Такая закуска из редиса понравится всем - простой рецепт за 5 минут

12:46

Стало известно, кто объявит баллы от Украины на Евровидении 2026

12:44

Гороскоп на завтра, 30 апреля: Скорпионам — измена, Стрельцам — облегчение

12:29

Куда может проехать авто: тест по ПДД ломает голову даже опытным водителямВидео

12:01

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

11:50

"Мы становимся обществом ветеранов": Падалко рассказала о новом проекте

11:46

"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

11:35

Почему рядом с морковью обязательно стоит посадить лук: секрет богатого урожаяВидео

11:33

В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

11:24

Цены на топливо покачнутся: будет ли скачок до 100 гривен и что готовят АЗС

11:18

Извращенная реальность: за что в России так ненавидят женщинмнение

11:09

Парад к 9 мая в России пройдет без военной техники — в чём причина

11:04

Не встает: путинистка Долина слегла и мучается сильными болями

10:58

Весеннее тепло наконец-то прорвется в Украину: названа дата резкого скачка температуры

10:53

Летом сад будет утопать в цветах: какие луковичные растения посадить в маеВидео

10:28

Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

10:17

Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

09:35

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

09:19

Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожарыВидео

08:49

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

08:23

Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшиеФото

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:53

Чарльз III отправил Трампу скрытый сигнал о будущем Украины - Politico

07:01

"Мерц этого не понимает": Фесенко - о серьезной проблеме для Украинымнение

06:58

РФ атаковала дронами Харьков, есть "прилеты" и пожары: что известно

05:56

Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

05:16

Как узнать, что холодильник работает неправильно: простой тест без инструментовВидео

05:11

Так жили миллионы: зачем в СССР ванну ставили прямо посреди кухни

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке чашки кофе на столе за 8 с

03:38

Почему кот разбрасывает наполнитель по квартире: причины, о которых не догадываютсяВидео

03:10

Учёные ошеломили точным сроком гибели Вселенной: когда ждать конца света

02:46

Как покрасить потолок без брызг: хитрость, которая избавит от грязи и подтеков

01:55

Резкий удар холода: Киев и область накроет опасное похолодание

00:18

Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

00:07

Генерал раскрыл критический пробел в обороне РФ: в чем слабость Москвы

28 апреля, вторник
23:26

Маскирует налет и разводы: какую плитку выбрать для ванной, чтобы убирать режеВидео

23:25

В Украине могут ввести новый налог: названо главное требование МВФ

23:06

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

22:45

Убийственная красота: какие популярные растения опасно выращивать дома и в саду

22:39

Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилийВидео

21:50

Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

