Дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харькове будут дожди и заморозки. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В частности, в среду, 29 апреля, в Харьковской области прогнозируется облачная погода. Ночью будет без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-3°, заморозки, днем 8-13° тепла.
В Харькове ночью будет без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 0-2°, днем 9-11° тепла.
В четверг, 30 апреля, в Харьковской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-3°, заморозки, днем 8-13° тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 29 апреля погода будет облачной.
"В этот день в Харькове облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер западный, 3 м/с. Температура воздуха днем 29 апреля будет +1° ... +10°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 30 апреля погода будет облачной и дождливой.
"Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера", - говорится в сообщении.
Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха днем 30 апреля будет +2° ... +9°.
Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.
Кроме того, на Львовщине 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.
Напоминаем, что в Одесской области в течение ближайших пяти суток существенных осадков не предвидится. Погода будет спокойной с переменной облачностью и умеренным ветром, который преимущественно будет дуть с севера, хотя 28 апреля изменится на юго-западное направление.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
