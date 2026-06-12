Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

В Украине подскочила стоимость сразу двух валют.

https://glavred.info/economics/dollar-rezko-obvalilsya-a-evro-dorozhaet-kurs-valyut-na-15-iyunya-10772393.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 15 июня / коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в понедельник

На сколько подешевел доллар

На понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар продолжил стремительно дешеветь. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

В понедельник курс доллара к гривне будет на уровне 44,81 грн/долл., что на 11 копеек меньше, чем в пятницу (44,92 грн/долл.). Таким образом, гривня укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня

Курс евро

В то же время по отношению к евро гривня ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на 15 июня установлен на уровне 51,85 грн/евро. Украинская национальная валюта обвалилась на 2 копейки.

Курс злотого

Кроме того, злотый также подорожал. Курс этой валюты установлен на уровне 12,21 грн/злотый, что на 3 копейки больше, чем 12 июня (12,18 грн/злотый).

Когда курс доллара может вырасти до 50 гривен

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что не исключено, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл.

По его словам, ситуация будет напрямую зависеть от внешней финансовой поддержки, в частности от объемов траншей и регулярности поступлений.

"В случае задержек, сокращения запланированных объемов или вообще отмены помощи девальвация гривни может ускориться. Тогда курс дойдет до 50 грн/долл. и даже превысит эту психологическую отметку", — подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, аналитик Алексей Козырев заявлял, что из-за быстрых колебаний курса спрос на наличный доллар в последние дни вырос на 15−20%. Он добавил, что возвращение курса доллара к уровням 43−43,50 гривен сейчас маловероятно.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса. Несмотря на военные и энергетические риски, гривня имеет достаточную поддержку.

В то же время экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко прогнозировал, что курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред