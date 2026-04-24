Дожди и мокрый снег: какая погода будет в Харькове на выходных

В Харькове 25 и 26 апреля будет облачная и дождливая погода.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, в Харькове и области прогнозируются мокрый снег, заморозки и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, в субботу, 25 апреля, в Харьковской области прогнозируется облачная погода. Ночью мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°, заморозки, днем 5-10° тепла.

В Харькове ночью будет мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом.Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, заморозки, днем 6-8° тепла.

В воскресенье, 26 апреля, в городе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°, заморозки, днем 10-15° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 25 апреля погода будет облачной.

"Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 4, 6 м/с. Температура воздуха днем 25 апреля будет +1° ... +12°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 26 апреля погода будет пасмурной и дождливой.

"Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен сильный дождь", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 6, 7 м/с. Температура воздуха днем 26 апреля будет +5° ... +16°.

Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтавской области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С.

Кроме того, в пятницу, 24 апреля, погода на Львовщине будет облачной с прояснениями. Осадков в регионе не прогнозируется. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

