Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

Синоптики предупредили об опасности для жителей всей Полтавской области.

Погода в Полтавской области 24 апреля / фото: УНИАН

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтаве и области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза.

В связи с этим в Полтавской области объявлен второй (оранжевый) уровень опасности. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Погода 24 апреля

В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В области ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов. Однако днем воздух будет теплее — температура повысится до 5-10 градусов тепла.

Погода в Полтаве 24 апреля / фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Главред писал, что 24 апреля погода в Украине будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. Дожди пройдут только в восточных областях. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что 24 апреля Житомирщина снова окажется под влиянием арктического воздуха. В условиях ночных прояснений вернутся заморозки до –3°, а днем пройдут локальные кратковременные дожди.

Накануне стало известно, что в Днепре и Днепропетровской области 23 апреля будет нестабильная погода с дождями, порывистым ветром и пониженной температурой воздуха.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии – региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

