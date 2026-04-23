Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтаве и области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза.
В связи с этим в Полтавской области объявлен второй (оранжевый) уровень опасности. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Погода 24 апреля
В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В области ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов. Однако днем воздух будет теплее — температура повысится до 5-10 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 24 апреля погода в Украине будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. Дожди пройдут только в восточных областях. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что 24 апреля Житомирщина снова окажется под влиянием арктического воздуха. В условиях ночных прояснений вернутся заморозки до –3°, а днем пройдут локальные кратковременные дожди.
Накануне стало известно, что в Днепре и Днепропетровской области 23 апреля будет нестабильная погода с дождями, порывистым ветром и пониженной температурой воздуха.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии – региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
