Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Кратко:
- Облачно с прояснениями, днем дождь
- Ветер юго-западный 7–12 м/с, порывы до 20
- 0..+13°, местами заморозки до -2
В Днепре и Днепропетровской области 23 апреля ожидается переменная погода с дождями, порывистым ветром и ночными заморозками. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, по всей территории региона установится облачная погода с прояснениями. В ночные часы существенных осадков не предвидится, однако уже днем ожидается дождь, местами умеренной интенсивности.
Усиление ветра и предупреждения
Погодные условия будут сопровождаться усилением ветра юго-западного направления, скорость которого составит 7–12 м/с, а днем порывы могут достигать 15–20 м/с. В связи с этим объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Температура по области и заморозки
Температурный фон останется довольно прохладным для середины весны. По области в ночное время ожидается от 0 до +5 градусов, при этом на поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируются заморозки до 0…-2 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +8…+13 градусов.
Погода в Днепре
В самом Днепре погодные условия будут аналогичными. Ночью осадков не ожидается, температура составит от +1 до +3 градусов. В то же время на поверхности почвы также возможны заморозки до -2 градусов, что создает риски для ранних растений и сельскохозяйственных насаждений.
Днем в городе прогнозируется дождь, а воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер будет юго-западным с порывами до 15–20 м/с в дневное время.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области в четверг, 23 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Кроме того, в четверг, 23 апреля, в Ровенской области погода будет неспокойной и контрастной: ночь пройдет без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь.
Также 23 апреля погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, господствующего над Восточноевропейской равниной. Ожидается переменная облачность и значительное усиление ветра. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
