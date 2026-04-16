Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

Отмечается, что в ближайшей перспективе активность боевых действий со стороны российских войск может возрасти.

https://glavred.info/front/nastup-rf-zahlinuvsya-na-starti-na-yakomu-vazhlivomu-napryamku-zsu-zlamali-plan-kremlya-10757105.html Ссылка скопирована

Весеннее наступление РФ на Лиманском направлении обернулось серией поражений для оккупантов

Главное из новости:

Россияне провалили наступления на Лиманском направлении

Враг готовит новые атаки в весенне-летний период

Лиман остается ключевой целью армии РФ

Украинские подразделения сдержали попытку российских войск резко усилить давление на Лиманском направлении в конце марта. По словам начальника пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниила Положухна в эфире Ранок.LIVE, первые атаки врага оказались для него неудачными и привели к значительным потерям.

видео дня

"Эти первые их рывки, которые они начали еще в конце марта, были очень болезненными для противника, они понесли потери и после этого замедлились. Пока ничего значительного", — отметил он.

Несмотря на это, ситуация на участке остается напряженной. Российские силы пытаются изолировать украинский плацдарм и создать дополнительное давление на логистику обороны. Военные обозреватели отмечают, что противник постепенно наращивает интенсивность боев, тестируя слабые места и меняя тактику.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подчеркивает, что с приходом весны российские войска получили больше возможностей для переброски личного состава и техники на различные направления. Это может привести к новым волнам атак в ближайший период.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что в весенне-летней кампании 2026 года Кремль может попытаться прорвать украинскую оборону в Донецкой области, в частности на участке так называемого "пояса крепостей". Лиман, по их оценкам, остается ключевой точкой, открывающей путь к Славянску и Краматорску — важным центрам обороны на севере Донецкой области.

Также фиксируется изменение подходов российских подразделений: они активнее применяют пехоту, бронетехнику, мобильные группы, а также увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Это свидетельствует о подготовке к возможному новому этапу наступательных действий.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия вдоль всего фронта, протяженностью примерно 1200 километров. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такая интенсивность связана, в частности, с изменением погодных условий, и боевые действия ведутся почти по всей линии соприкосновения.

Кроме того, в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области российские оккупационные войска продвигаются и наращивают силы для полного захвата Мирнограда и прилегающих территорий. По данным аналитического проекта DeepState, противник сосредотачивает пехоту и технику, в частности на юге города.

Напомним, что оккупанты продолжают формировать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области, пытаясь закрепиться на местности и выявить уязвимые участки, отмечают аналитики DeepState.

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред