Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

Главное из новости:
- Россияне провалили наступления на Лиманском направлении
- Враг готовит новые атаки в весенне-летний период
- Лиман остается ключевой целью армии РФ
Украинские подразделения сдержали попытку российских войск резко усилить давление на Лиманском направлении в конце марта. По словам начальника пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниила Положухна в эфире Ранок.LIVE, первые атаки врага оказались для него неудачными и привели к значительным потерям.
"Эти первые их рывки, которые они начали еще в конце марта, были очень болезненными для противника, они понесли потери и после этого замедлились. Пока ничего значительного", — отметил он.
Несмотря на это, ситуация на участке остается напряженной. Российские силы пытаются изолировать украинский плацдарм и создать дополнительное давление на логистику обороны. Военные обозреватели отмечают, что противник постепенно наращивает интенсивность боев, тестируя слабые места и меняя тактику.
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подчеркивает, что с приходом весны российские войска получили больше возможностей для переброски личного состава и техники на различные направления. Это может привести к новым волнам атак в ближайший период.
В то же время аналитики Института изучения войны считают, что в весенне-летней кампании 2026 года Кремль может попытаться прорвать украинскую оборону в Донецкой области, в частности на участке так называемого "пояса крепостей". Лиман, по их оценкам, остается ключевой точкой, открывающей путь к Славянску и Краматорску — важным центрам обороны на севере Донецкой области.
Также фиксируется изменение подходов российских подразделений: они активнее применяют пехоту, бронетехнику, мобильные группы, а также увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Это свидетельствует о подготовке к возможному новому этапу наступательных действий.
Ситуация на фронте — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия вдоль всего фронта, протяженностью примерно 1200 километров. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такая интенсивность связана, в частности, с изменением погодных условий, и боевые действия ведутся почти по всей линии соприкосновения.
Кроме того, в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области российские оккупационные войска продвигаются и наращивают силы для полного захвата Мирнограда и прилегающих территорий. По данным аналитического проекта DeepState, противник сосредотачивает пехоту и технику, в частности на юге города.
Напомним, что оккупанты продолжают формировать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области, пытаясь закрепиться на местности и выявить уязвимые участки, отмечают аналитики DeepState.
