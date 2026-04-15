Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

Инна Ковенько
15 апреля 2026, 13:56
В связи с изменением погодных условий оккупационные войска РФ активизировались и наступают практически по всей линии соприкосновения.
Оккупационные войска РФ усилили наступательные действия по всему фронту. Сейчас враг проводит их практически по всей протяженности линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.

Такая активность связана, в частности, с изменением погодных условий. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Самыми горячими в течение месяца были Александровский, Покровский, Константиновский и Лиманский направления. Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована противником", — подчеркнул главком.

видео дня
По словам Сырского, российскому количеству противопоставляют украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач.

Так, для снижения наступательных возможностей врага Силы обороны поддерживают высокую интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории РФ, обеспечивающих оккупантов.

В марте средствами Deep Strike было поражено 76 таких целей, из них 15 — объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Главред ранее писал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты не снижают интенсивность боевых действий и продолжают подготовку к новым наступательным операциям. После кратковременного снижения активности враг вновь перегруппировывается и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании. Об этом в эфире рассказал военный обозреватель Иван Тимочко.

Напомним, оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Сумской области. Вражеские войска продвигаются по газопроводу. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В то же время он подчеркнул, что эти штурмовые действия в приграничной зоне не следует считать наступлением на Сумы.

Кроме того, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире "Киев24" сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять