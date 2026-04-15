РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

Оккупационные войска РФ усилили наступательные действия по всему фронту. Сейчас враг проводит их практически по всей протяженности линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.
Такая активность связана, в частности, с изменением погодных условий. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Самыми горячими в течение месяца были Александровский, Покровский, Константиновский и Лиманский направления. Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована противником", — подчеркнул главком.видео дня
По словам Сырского, российскому количеству противопоставляют украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач.
Так, для снижения наступательных возможностей врага Силы обороны поддерживают высокую интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории РФ, обеспечивающих оккупантов.
В марте средствами Deep Strike было поражено 76 таких целей, из них 15 — объекты нефтеперерабатывающей промышленности.
Главред ранее писал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты не снижают интенсивность боевых действий и продолжают подготовку к новым наступательным операциям. После кратковременного снижения активности враг вновь перегруппировывается и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании. Об этом в эфире рассказал военный обозреватель Иван Тимочко.
Напомним, оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Сумской области. Вражеские войска продвигаются по газопроводу. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В то же время он подчеркнул, что эти штурмовые действия в приграничной зоне не следует считать наступлением на Сумы.
Кроме того, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире "Киев24" сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
Читайте также:
- Россияне оккупировали еще один населенный пункт на ключевом направлении - DeepState
- Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр
- Карта Deep State обновлена: россияне продвинулись сразу в трех местах
