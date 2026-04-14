Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

Руслан Иваненко
14 апреля 2026, 20:48
Россия перегруппировывает силы и активизирует действия в преддверии возможных новых наступательных операций на фронте.
Российские войска усиливают давление в Сумской области

  • РФ перегруппировывает силы для новых штурмов
  • Наиболее интенсивные бои ведутся на Покровском направлении
  • Фиксируются изменения на Сумском и Ореховском направлениях

Несмотря на значительные потери, российские войска не снижают интенсивность боевых действий и продолжают подготовку к возможным новым наступательным операциям. После кратковременного снижения активности противник вновь осуществляет перегруппировку и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании. Об этом в эфире"24 Канала" сообщил военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, признаки подготовки к новым штурмам фиксируются вдоль всей линии фронта, однако это не свидетельствует о потере наступательного потенциала российской армии.

Наибольшая интенсивность боевых действий, как и ранее, наблюдается на Покровском направлении и в районе Константиновки. Далее по уровню активности следует Гуляйпольское направление. Также фиксируются эпизодические боевые столкновения на северо-северном отрезке, в частности в Сумской области.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Отдельно Тимочко напомнил, что во время так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекращались. За этот период российские войска продолжали перегруппировку, подтягивали технику и пополняли личный состав. В целом, по его словам, зафиксировано 10 721 нарушение и 119 штурмовых атак.

"По всей линии фронта сейчас наблюдается перегруппировка и подготовка сил противника для того, чтобы все же продолжить эту весенне-летнюю кампанию", — подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что попытки прорыва украинской обороны в начале марта завершились для российских войск неудачей, однако противник продолжает давление.

"Если хотя бы еще несколько таких попыток активизации окажутся провальными, с огромными потерями, тогда действительно можно будет говорить о том, что российская армия начинает терять свой наступательный потенциал", — отметил он.

По оценке эксперта, на данный момент у РФ нет решающего преимущества, однако она продолжает активные действия по всей линии фронта, вынуждая Силы обороны удерживать позиции в сложных условиях.

Логистика и перемещение войск РФ

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил об активном перемещении российской техники из района Бердянска в направлении севера Донецкой области. По его словам, оккупанты воспользовались "перемирием" для логистических перебросок.

"Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь", — отметил он.

Также, по его словам, в Мариуполе фиксируется усиление контроля, в частности установка новых мобильных блокпостов вблизи района "Азовстали", что может свидетельствовать о подготовке прохода военных колонн.

Ситуация в Сумской области

В 14-м армейском корпусе подтвердили отход украинских подразделений в районе Миропольской Краснопольской общины. Там ситуация остается напряженной из-за превосходства противника в силах.

"Вследствие интенсивности боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

В то же время Силы обороны наносят удары по позициям РФ и проводят разведку.

Также в ЦПД при СНБО сообщили о попытках российских штурмов в приграничной зоне, в частности об использовании инфильтрационных групп.

"Пример одного из штурмов — 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ, — шли по газопроводу. Вся группа оккупантов была уничтожена", — заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Пресс-секретарь Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил возобновление наступательных действий РФ в приграничных районах Сумской области.

"Что касается Миропольского — да, есть продвижение", — отметил он.

По данным DeepState, российские подразделения после предварительного "прощупывания" украинских позиций приступили к попыткам установления контроля над местностью и выявления слабых участков обороны.

DeepState / Инфографика: Главред

Одним из первых очагов таких действий стало село Грабовское, а сейчас давление продолжается в районе Миропольского, где в последних обновлениях фиксируется продвижение противника.

По состоянию на 14 апреля, по оценкам, площадь инфильтрации и "серой зоны" вдоль границы в Сумской области достигает около 150 км².

Ореховское направление

Отдельно эксперты отмечают активизацию РФ на Ореховском направлении, где противник пытается осуществлять фланговые обходы украинских позиций.

Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук подчеркивает изменение характера угроз для украинской обороны.

"Там уже сейчас стоит перенастроить оборону с вектора "север-юг" на "полукольцо", ожидая вражеского наступления с востока. Это может стать нашей крепостью", — сказал он.

Орехов / Инфографика: Главред

Также эксперт обратил внимание на активность российской 5-й армии и ее усиление резервами.

"С другой стороны, 5-я армия РФ, которая сейчас движется и получает резервы, действует довольно смело", — добавил Лакийчук.

Цель российского наступления — прогноз аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что в 2026 году Россия может попытаться прорвать украинскую оборону в Донецкой области, в частности в районе Лимана и в направлении Славянска.

По их оценке, Лиман рассматривается как ключевой узел для дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск. Также фиксируется рост интенсивности ударов и изменение тактики РФ с более широким применением пехоты, бронетехники и дронов.

Лиман / Инфографика: Главред

Аналитики отмечают, что авиационные удары и атаки беспилотников направлены на ослабление украинской логистики и обороны перед возможными наземными операциями.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

