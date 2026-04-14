В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Юрий Берендий
14 апреля 2026, 19:03обновлено 14 апреля, 19:51
В Черкасской области объявлена повышенная опасность из-за атаки вражеских беспилотников, в регионе работает ПВО, в Черкассах раздалась серия взрывов.
О чем идет речь в материале:

  • РФ атакует Украину дронами
  • В Черкассах прогремели взрывы
  • В результате атаки погиб 8-летний ребенок, есть раненые

Вечером 14 апреля страна-агрессор Россия атаковала дронами Черкассы и Черкасский район. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили "Суспільне Черкаси" и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Черкасский район. Повышенная опасность из-за вражеских БПЛА сохраняется. Позаботьтесь о своей безопасности! В области работает ПВО", — писал глава ОВА.

В то же время, по данным СМИ, в период с 18:00 до 18:15 в Черкассах прогремели 3 взрыва. Воздушная тревога в большей части районов области продолжается с 17:14.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников из Кировоградской области (район Новоархангельска) в направлении Черкасской области.

Также отмечалось, что на территории Черкасской области группа БПЛА пролетела вблизи Тального и направлялась на запад, другая группа со стороны Полтавщины двигалась в направлении Черкасс, а отдельные ударные дроны были зафиксированы над Кременчугским водохранилищем в районе Черкасс.

Также по состоянию на 19:01 несколько ударных БПЛА приближаются к Умани с востока.

Впоследствии, по состоянию на 19:38, Игорь Табурец сообщил, что вечером Россия направила на область ударные беспилотники, девять из которых были обезврежены силами обороны.

В то же время в областном центре зафиксированы трагические последствия.

"От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным... Еще девять человек доставлены в больницу, среди них – ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия. В результате падения БПЛА повреждены как минимум четыре многоэтажки", – говорится в сообщении.

  Последствия удара по Черкассам 14 апреля 2026 года
В настоящее время продолжается обследование территории. Он также призвал жителей постоянно реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали как минимум 25 человек, еще 5 - погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В ночь на 14 апреля оккупационная армия РФ провела массированную атаку беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре на юге Одесской области. О последствиях удара сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.

Утром 14 апреля в Харькове вражеский дрон попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.

О личности: Игорь Табурец

Игорь Табурец — украинский деятель, глава Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.

19:10Мнения
В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

19:03Война
В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

18:43Украина
Популярное

Ещё
Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Последние новости

20:01

Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

19:32

"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в ЕвропеВидео

19:10

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливомнение

19:03

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненыхФото

19:01

Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожаяВидео

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
19:00

Почему беременным запрещают ходить на кладбище: народные поверья против реальности

18:45

О скрытой функции стиральной машинки мало кто знает: в чем главная "фишка"Видео

18:43

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

18:35

Эктор Хименес Браво оказался на операционном столе: что он сделал

Реклама
18:29

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

18:13

Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали

18:05

Как украинцы изменили ход духовной истории мира: правда, о которой умалчивалиВидео

18:01

Больше никакой липкости и разводов: эксперты рассказали, как правильно мыть пол

17:58

Популярный тренд: пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит большеВидео

17:49

Киркоров стал отцом в третий раз: что узнали пропагандисты

17:28

Потепление до +18 и дожди: синоптики предупредили о смене погоды на Львовщине

17:22

Необходимо срочно удалить: владельцы iPhone получили важный совет

17:17

В Житомирской области резко поднимется температура: когда потеплеет до +18

17:16

"Совсем не в себе": Каменских оскандалилась выходкой в самолете

17:16

Сотни ракет и "умное" оружие: Украина и ФРГ заключили "мегасоглашение", детали

Реклама
17:06

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

16:42

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

16:33

Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

16:31

Могут уничтожить сад: какие кустарники ни в коем случае не следует сажать на участке

16:27

Безумный скачок курса евро: новый курс валют на 15 апреля

16:25

Как заточить нож за минуту без точилки: лезвие станет острым, как бритва

16:23

Спустился в подвал нового дома: мужчине посоветовали вызвать полициюВидео

16:21

Финалистка "Голоса страны" спела про "любовь" РФ и Беларуси — что ей ответили

16:20

Ребров получил щедрое предложение: останется ли тренер в сборной

16:12

Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

15:39

Почему кот всегда потягивается, увидев вас: неожиданное объяснение удивит многих

15:35

Первый транш из 90 млрд евро для Украины отложен: в ЕК назвали новые сроки

15:29

Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

15:18

ВСУ нанесли ракетный удар по базах РФ в районе аэропорта "Донецк" - Генштаб

15:11

"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

15:08

Суперкомпьютер NASA назвал дату конца жизни на Земле: сколько осталось

15:04

Германия вернет в Украину мужчин: Мерц и Зеленский сделали громкие заявления

14:58

"Не поставила на место": Матвиенко рассказала о муже, от которого родила в 17

14:42

Какие крупы категорически нельзя промывать перед варкой: знают далеко не все

14:07

"Угроза для всей Европы": ЗАЭС полтора часа была в блэкауте

Реклама
13:56

РФ ударила ракетой по областному центру - есть жертвы, ранены 25 человекФото

13:43

Эксперт предупредил об угрозе утечки радиации на ЧАЭС: что может произойти

13:39

Что нужно знать про Евровидение 2026: фавориты конкурса и громкие скандалыВидео

13:37

Бульдог зарабатывает больше хозяина: все началось с одного видео

13:28

Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

13:18

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:17

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

12:32

Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

12:21

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

12:12

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

