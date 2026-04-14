В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

О чем идет речь в материале:
- РФ атакует Украину дронами
- В Черкассах прогремели взрывы
- В результате атаки погиб 8-летний ребенок, есть раненые
Вечером 14 апреля страна-агрессор Россия атаковала дронами Черкассы и Черкасский район. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили "Суспільне Черкаси" и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Черкасский район. Повышенная опасность из-за вражеских БПЛА сохраняется. Позаботьтесь о своей безопасности! В области работает ПВО", — писал глава ОВА.
В то же время, по данным СМИ, в период с 18:00 до 18:15 в Черкассах прогремели 3 взрыва. Воздушная тревога в большей части районов области продолжается с 17:14.
Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников из Кировоградской области (район Новоархангельска) в направлении Черкасской области.
Также отмечалось, что на территории Черкасской области группа БПЛА пролетела вблизи Тального и направлялась на запад, другая группа со стороны Полтавщины двигалась в направлении Черкасс, а отдельные ударные дроны были зафиксированы над Кременчугским водохранилищем в районе Черкасс.
Также по состоянию на 19:01 несколько ударных БПЛА приближаются к Умани с востока.
Впоследствии, по состоянию на 19:38, Игорь Табурец сообщил, что вечером Россия направила на область ударные беспилотники, девять из которых были обезврежены силами обороны.
В то же время в областном центре зафиксированы трагические последствия.
"От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным... Еще девять человек доставлены в больницу, среди них – ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия. В результате падения БПЛА повреждены как минимум четыре многоэтажки", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается обследование территории. Он также призвал жителей постоянно реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали как минимум 25 человек, еще 5 - погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
В ночь на 14 апреля оккупационная армия РФ провела массированную атаку беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре на юге Одесской области. О последствиях удара сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.
Утром 14 апреля в Харькове вражеский дрон попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.
О личности: Игорь Табурец
Игорь Табурец — украинский деятель, глава Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред