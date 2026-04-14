В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкасской области объявлена повышенная опасность из-за атаки вражеских беспилотников, в регионе работает ПВО, в Черкассах раздалась серия взрывов.

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов - что известно

Вечером 14 апреля страна-агрессор Россия атаковала дронами Черкассы и Черкасский район. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили "Суспільне Черкаси" и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Черкасский район. Повышенная опасность из-за вражеских БПЛА сохраняется. Позаботьтесь о своей безопасности! В области работает ПВО", — писал глава ОВА. видео дня

В то же время, по данным СМИ, в период с 18:00 до 18:15 в Черкассах прогремели 3 взрыва. Воздушная тревога в большей части районов области продолжается с 17:14.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников из Кировоградской области (район Новоархангельска) в направлении Черкасской области.

Также отмечалось, что на территории Черкасской области группа БПЛА пролетела вблизи Тального и направлялась на запад, другая группа со стороны Полтавщины двигалась в направлении Черкасс, а отдельные ударные дроны были зафиксированы над Кременчугским водохранилищем в районе Черкасс.

Также по состоянию на 19:01 несколько ударных БПЛА приближаются к Умани с востока.

Впоследствии, по состоянию на 19:38, Игорь Табурец сообщил, что вечером Россия направила на область ударные беспилотники, девять из которых были обезврежены силами обороны.

В то же время в областном центре зафиксированы трагические последствия.

"От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным... Еще девять человек доставлены в больницу, среди них – ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия. В результате падения БПЛА повреждены как минимум четыре многоэтажки", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается обследование территории. Он также призвал жителей постоянно реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали как минимум 25 человек, еще 5 - погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В ночь на 14 апреля оккупационная армия РФ провела массированную атаку беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре на юге Одесской области. О последствиях удара сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.

Утром 14 апреля в Харькове вражеский дрон попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.

О личности: Игорь Табурец Игорь Табурец — украинский деятель, глава Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.

