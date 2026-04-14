РФ ударила ракетой по областному центру - есть жертвы, ранены 25 человек

Российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Днепру.

Россия нанесла ракетный удар по Днепру

Что известно:

РФ атаковала Днепр баллистическими ракетами

Погибли пять человек

Поранено не менее 25 человек

Во вторник, 14 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате вражеской атаки пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия и сообщили, что ракета движется в направлении Днепра. Уже через несколько минут, в 11:32, в городе раздался взрыв.

Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате попадания на месте возник пожар. По его словам, пострадали 15 человек.

"Все они госпитализированы. Девять человек находятся в "тяжелом" состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести", - рассказал Ганжа.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, продолжается ликвидация последствий удара и обследование территории.

Около 13:58 в ОВА уточнили, что в результате российского удара погибли четыре человека. Число раненых возросло до 25 человек.

"21 человек госпитализирован. 10 – в тяжелом состоянии. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы", - рассказал руководитель ОВА Александр Ганжа.

Иранские баллистические ракеты

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепре повреждены объект гражданской инфраструктуры и автомобили горожан. Также под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Обновлено 14:41: В больнице умер 40-летний мужчина, раненный из-за вражеской атаки на Днепр. Число жертв в городе возросло до пяти.

Удары РФ по Украине 14 апреля - что известно

Как сообщал Главред, утром 14 апреля Чернигов атаковали российские беспилотники во время воздушной тревоги. Один дрон-камикадзе попал в административное здание в центре города.

Также в ночь на 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами юг Одесской области. В результате ударов повреждена портовая инфраструктура, гражданское судно, причал и портовое оборудование. Также разрушена станция техобслуживания и уничтожены автобусы и автомобили.

Утром 14 апреля российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. Удар пришелся на верхние этажи, вызвав задымление и пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Читайте также:

О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

