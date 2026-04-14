РФ атаковала большой областной центр: 'Шахед' влетел в админздание

Российские оккупанты направили дроны-камикадзе непосредственно на центральную часть областного центра.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-bolshoy-oblastnoy-centr-shahed-vletel-v-adminzdanie-10756484.html Ссылка скопирована

В Чернигове "Шахед" попал в административное здание

Главное:

Чернигов подвергся атаке российских БПЛА

Российский "Шахед" попал в административное здание в центре города

В результате взрыва повреждены двери и выбиты окна

Во вторник, 14 апреля, во время утренней воздушной тревоги Чернигов оказался под ударом вражеских беспилотников. Один из дронов-камикадзе попал в административное здание в центральной части города. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и пресс-служба Черниговского городского совета.

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БПЛА в направлении города с востока в 9:19. Вскоре жители услышали звуки взрывов.

видео дня

По данным Брижинского, взрывы, которые слышали местные жители, связаны с работой ПВО по беспилотникам, приближавшимся к городу. Впоследствии он сообщил, что один из камикадзе попал в административное здание в центре города.

В результате удара в административном здании повреждены двери и выбиты окна. Также зафиксированы повреждения в расположенном рядом многоквартирном жилом доме.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

К счастью, по уточненным данным ГВА, обошлось без жертв и раненых среди гражданского населения.

"Зафиксированы повреждения административного здания и многоквартирного жилого дома — в частности, выбиты окна", - подтвердили в Черниговском городском совете.

Почему для РФ выгодно пасхальное перемирие - мнение эксперта Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 каналу предположил, что Россия может использовать возможное перемирие для подготовки новых массированных атак. По его словам, за короткое время оккупанты не смогут провести серьезную перегруппировку, поскольку переброска подразделений занимает не менее недели. В то же время даже несколько дней затишья могут позволить врагу накопить дроны, подвезти боеприпасы и воспользоваться снижением интенсивности украинских ударов.

Атака РФ на Украину - последние новости

Напомним, в ночь на 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами юг Одесской области, в частности Измаильский район. Повреждена портовая инфраструктура, гражданское судно, причал и портовое оборудование, разрушена СТО и уничтожены автобусы и автомобили.

Также утром 14 апреля российский дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. Удар пришелся на верхние этажи, возникло задымление и пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели.

Как сообщал Главред, в ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта в Черниговской области без света остались 12 тысяч абонентов.

О личности: Дмитрий Брижинский Дмитрий Брижинский — украинский военный и государственный служащий, начальник Черниговской городской военной администрации. В этой роли он отвечает за организацию работы города в условиях военного положения, координацию действий с силами обороны, обеспечение жизнедеятельности Чернигова, а также реагирование на последствия российских атак. Проходил службу на различных командных должностях в ВСУ, в частности командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и другими подразделениями. Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году руководил обороной Чернигова и координировал действия сил обороны города, что стало одним из ключевых этапов защиты региона. С февраля 2023 года назначен начальником Черниговской городской военной администрации, где отвечает за управление городом, безопасность и восстановление инфраструктуры. Награжден государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и Богдана Хмельницкого, а также имеет звание "Почетный гражданин Чернигова".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред