"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на Харьков

Анна Ярославская
14 апреля 2026, 06:50обновлено 14 апреля, 07:20
По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи.
Харьков атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Кратко:

  • В Харькове прогремел взрыв
  • Зафиксирован "прилет" дрона в многоэтажку

Утром 14 апреля вражеский дрон влетел в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи. Зафиксировано небольшое задымление.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 13 апреля в нескольких регионах Украины фиксируют вражеские дроны. В частности, БПЛА были обнаружены на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, а также в Одесской области.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вражеский удар зафиксирован в Шевченковском районе Харькова.

"Попадание БпЛА – в балкон квартиры многоэтажного дома. Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Как писал Главред, в ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.

Почти всю ночь с 9 на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.

Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.

Утром 9 апреля российская армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли не менее восьми ударов. Есть жертвы и пострадавшие.

