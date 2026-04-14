"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на Харьков

Кратко:
- В Харькове прогремел взрыв
- Зафиксирован "прилет" дрона в многоэтажку
Утром 14 апреля вражеский дрон влетел в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи. Зафиксировано небольшое задымление.
Информация о пострадавших пока не поступала.
По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 13 апреля в нескольких регионах Украины фиксируют вражеские дроны. В частности, БПЛА были обнаружены на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, а также в Одесской области.
Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вражеский удар зафиксирован в Шевченковском районе Харькова.
"Попадание БпЛА – в балкон квартиры многоэтажного дома. Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
Как писал Главред, в ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.
Почти всю ночь с 9 на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.
Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.
Утром 9 апреля российская армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли не менее восьми ударов. Есть жертвы и пострадавшие.
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
