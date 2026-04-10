РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админздании

Атака дронов на Конотоп: что известно о последствиях

Кратко:

Утром 10 апреля Конотоп атаковали дроны

Произошел "прилет" в жилую 5-этажку и административное здание

Загорелись автомобили, повреждены газовые сети

Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.

Атака на Конотоп началась после четырех часов утра.

"В центре горит административное здание", - написал Семенихин в 04:47.

После пяти часов утра он сообщил о еще одном взрыве в городе и "прилёте" в жилой 5-этажный дом, там возник пожар. Загорелись квартиры и автомобили.

Повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько многоэтажек остались без газа.

"По состоянию на сейчас (5:50 – ред.) пожар ликвидирован. Уничтожено как минимум три частных автомобиля. Предварительно без жертв", - сообщил мэр Конотопа.

Коммунальщики работают на месте "прилетов".

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.

В ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди. Есть жертвы.

Другие новости:

О персоне: Артем Семенихин Артем Семенихин – городской голова города Конотоп, участник АТО. Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил индустриально-педагогический техникум Конотопа. С июня 2000 по ноябрь 2001 проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия. В январе 2008 года окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, а в 2009 году – магистратуру. С января 2009 года по сентябрь 2012 года – директор ЧП "Космо" (Киев). Был помощником на общественных началах народного депутата 7-го созыва Игоря Кривецкого. В 2014 году, во время первой волны мобилизации, добровольно вступил в ВСУ для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне Счастья, за что был награжден негосударственной медалью "За оборону Счастья". В 2015 году офицер-психолог батальона одной из воинских частей ВСУ. С ноября 2015 года – мэр г. Конотоп.

