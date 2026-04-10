Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админздании

Анна Ярославская
10 апреля 2026, 07:01обновлено 10 апреля, 07:49
Повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько многоэтажек остались без газа.
Атака дронов на Конотоп: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem

Кратко:

  • Утром 10 апреля Конотоп атаковали дроны
  • Произошел "прилет" в жилую 5-этажку и административное здание
  • Загорелись автомобили, повреждены газовые сети

Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.

Атака на Конотоп началась после четырех часов утра.

видео дня

"В центре горит административное здание", - написал Семенихин в 04:47.

После пяти часов утра он сообщил о еще одном взрыве в городе и "прилёте" в жилой 5-этажный дом, там возник пожар. Загорелись квартиры и автомобили.

Повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько многоэтажек остались без газа.

"По состоянию на сейчас (5:50 – ред.) пожар ликвидирован. Уничтожено как минимум три частных автомобиля. Предварительно без жертв", - сообщил мэр Конотопа.

Коммунальщики работают на месте "прилетов".

  Последствия атаки на Конотоп утром 10 апреля 2026
    Последствия атаки на Конотоп утром 10 апреля 2026 Фото: t.me/SemenikhinArtem
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.

В ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди. Есть жертвы.

Другие новости:

О персоне: Артем Семенихин

Артем Семенихин – городской голова города Конотоп, участник АТО.

Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил индустриально-педагогический техникум Конотопа. С июня 2000 по ноябрь 2001 проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия.

В январе 2008 года окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, а в 2009 году – магистратуру. С января 2009 года по сентябрь 2012 года – директор ЧП "Космо" (Киев). Был помощником на общественных началах народного депутата 7-го созыва Игоря Кривецкого.

В 2014 году, во время первой волны мобилизации, добровольно вступил в ВСУ для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне Счастья, за что был награжден негосударственной медалью "За оборону Счастья". В 2015 году офицер-психолог батальона одной из воинских частей ВСУ.

С ноября 2015 года – мэр г. Конотоп.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
08:10Мнения
08:08Мир
07:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

08:10

08:08

07:37

07:01

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять