Россия нанесла удар по Днепропетровщине: погиб ребенок, есть раненые

В результате нападения погиб 11-летний мальчик. Трое взрослых — две женщины и мужчина — находятся в больнице.

https://glavred.info/war/rossiya-nanesla-udar-po-dnepropetrovshchine-pogib-rebenok-est-ranenye-foto-10754840.html Ссылка скопирована

Атака РФ на Днепропетровскую область 7 апреля / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из новостей:

видео дня

Российские войска в ночь на 7 апреля снова обрушили на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников, что привело к гибели ребенка и ранениям пяти человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его словам, враг более 10 раз атаковал четыре района области. Больше всего пострадала Покровская община Синельниковского района, где загорелся частный дом, а еще три дома и автомобиль получили повреждения.

"Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести", — рассказал Ганжа.

Отмечается, что в Павлоградском районе под удар попали Павлоград и Богдановская община. Там возник пожар, повреждены административное здание и линии электропередач. Ранения получили двое мужчин 52 и 66 лет.

В Криворожье, в Апостолово, атака разрушила часть инфраструктуры. В Никопольском районе под обстрелами оказались райцентр, Червоногригоровская и Марганецкая общины — повреждены административное здание, частный дом и автомобиль.

Областные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Впоследствии спасатели выложили фото последствий вражеской атаки по Днепропетровской области:

Удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атак есть много пострадавших, среди них есть дети. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Вас может заинтересовать:

О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред