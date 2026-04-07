Россия нанесла удар по Днепропетровщине: погиб ребенок, есть раненые

Дарья Пшеничник
7 апреля 2026, 09:34обновлено 7 апреля, 11:29
В результате нападения погиб 11-летний мальчик. Трое взрослых — две женщины и мужчина — находятся в больнице.
Россия нанесла удар по Днепропетровщине: погиб ребенок, есть раненые
Атака РФ на Днепропетровскую область 7 апреля / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из новостей:

  • В результате атаки дронов на Днепропетровскую область погиб ребенок
  • Пятеро человек получили ранения
  • Обстрелы повредили здания и инфраструктуру

Российские войска в ночь на 7 апреля снова обрушили на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников, что привело к гибели ребенка и ранениям пяти человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его словам, враг более 10 раз атаковал четыре района области. Больше всего пострадала Покровская община Синельниковского района, где загорелся частный дом, а еще три дома и автомобиль получили повреждения.

"Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести", — рассказал Ганжа.

Отмечается, что в Павлоградском районе под удар попали Павлоград и Богдановская община. Там возник пожар, повреждены административное здание и линии электропередач. Ранения получили двое мужчин 52 и 66 лет.

В Криворожье, в Апостолово, атака разрушила часть инфраструктуры. В Никопольском районе под обстрелами оказались райцентр, Червоногригоровская и Марганецкая общины — повреждены административное здание, частный дом и автомобиль.

Областные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Впоследствии спасатели выложили фото последствий вражеской атаки по Днепропетровской области:

Удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Кроме того, ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Напоминаем, что российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атак есть много пострадавших, среди них есть дети. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Олег Григоров.

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать целью

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать целью

Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре Никополя

Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре Никополя

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

