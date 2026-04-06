Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетическим объектам при условии аналогичных действий со стороны России.

Украина официально предложила России энергетическое перемирие, - Зеленский

О чем идет речь в материале:

Украина предложила России энергетическое перемирие

Необходимо ограничить возможности России продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально обратилась к стране-агрессору России при посредничестве США по поводу организации пасхального перемирия. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения 6 апреля, которое транслировал Офис президента Украины.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение через американцев у российской стороны есть. Мы работаем сейчас также очень предметно над документами с американской стороной", — сообщил он. видео дня

Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над собственными предложениями и усилением документа о гарантиях безопасности.

"Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь, хотя бы на большой день, в это особое время года, но для них все времена одинаковы. Для них нет ничего святого", — сказал президент Украины, комментируя последствия российских ударов по Украине

Он подчеркнул, что Россия не будет самостоятельно стремиться к миру, пока у нее есть ресурсы для ведения войны, поэтому чрезвычайно важно сохранять давление на агрессора, ведь именно это приближает завершение конфликта.

"Мы в Украине постоянно делаем свою часть этой работы, и наши далекоидущие санкции продолжают действовать очень эффективно и реально сокращают российские доходы. Прежде всего это нефтяные доходы. Это абсолютно справедливо. Главное — ограничивать возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода. Выхода именно из войны", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов поддержать различные форматы прекращения огня.

По его словам, Украина остается открытой для таких инициатив при условии, что они не нарушают ее суверенитет, в частности речь идет о возможности прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и введения пасхального перемирия.

В то же время Россия фактически отклонила это предложение: украинская сторона расценивает ее ответ как отрицательный. В частности, 1 апреля российские войска осуществили массированные атаки дронами по большинству регионов Украины.

Другие новости:

