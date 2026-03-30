Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

Руслана Заклинская
30 марта 2026, 12:56
Президент заявил, что Украина готова к компромиссам.
/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Украина готова к перемирию на Пасху, однако настоящей целью является завершение войны. Также Киев готов прекратить удары по энергетической инфраструктуре, если Москва поступит так же. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Энергетическое перемирие

Глава государства заявил, что Украина готова к прекращению ударов по энергетике при условии, что Россия поступит так же. При этом он подчеркнул, что Киев не передавал через страны Ближнего Востока предложений об "энергетическом перемирии", но остается открытым к любым форматам прекращения огня.

Перемирие на Пасху

Что касается идеи "пасхального перемирия", Зеленский отметил, что Украина открыта для компромиссов. В то же время он подчеркнул, что настоящая цель Украины — не короткие паузы, а окончательное завершение войны.

"Нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны навсегда, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", — сказал президент.

Зеленский также выразил скептицизм относительно риска того, что Россия воспользуется паузой для перегруппировки. По его словам, несколько дней не могут существенно изменить ситуацию на фронте.

Чего требует Россия для мирного соглашения

Президент сообщил, что Россия требует выхода Украины из Донбасса для заключения мирного соглашения. При этом США готовы предоставить гарантии безопасности только в случае достижения мирного соглашения.

Также Зеленский заявил, что трехсторонние встречи Украины, США и России откладываются из-за конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент, как отметил президент, решение зависит от Вашингтона и Москвы.

"На сегодняшний день Америка предложила встретиться в США. Россия сказала, что в Америке она не встречается. Россия предложила в Турции или Швейцарии... Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает из США. Мы готовы поддержать и США, и Швейцарию, и Турцию, и любую страну, кроме России и Беларуси", — добавил Зеленский.

В то же время Зеленский не считает, что переговоры зашли в тупик.

"Для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя… Сегодня мы гораздо сильнее, чем последние полгода", - подчеркнул он.

Поставки ракет-перехватчиков PAC-3

Во время визитов на Ближний Восток обсуждались поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для сбивания баллистических ракет. Зеленский отметил, что PAC-3 остаются дефицитными в мире, поскольку производство ограничено 60 единицами в месяц и в настоящее время направляется на Ближний Восток.

Киев продолжает переговоры с двумя странами по обеспечению противоракетных возможностей Украины.

Соглашения на 10 лет со странами Ближнего Востока

Президент подчеркнул, что Украина договаривается о долгосрочных соглашениях со странами Ближнего Востока сроком до 10 лет. Главная цель визитов — стратегические соглашения и выход Украины на экспорт оборонных технологий. С

По словам Зеленского, стороны обсуждали сотрудничество в области морских дронов, разблокирование Ормузского пролива и применение украинского опыта защиты торговых путей, в частности Черноморского коридора. Президент подтвердил, что Украина готова отправить на Ближний Восток своих специалистов.

"Когда мы договоримся на моем уровне, тогда станет понятно, сколько экспертов поедут в эти страны", — сказал он.

Партнеры региона положительно отреагировали на опыт Украины в защите гражданского населения и критической инфраструктуры. Зеленский также сообщил, что стороны договорились о поставках морских дронов.

Глава государства объяснил отсутствие визита в Израиль во время турне лаконичным "не было контактов".

Ответ на заявление директора Rheinmetall

Президент Зеленский ответил на заявление директора компании Армина Паппергера, который назвал украинских производителей дронов "домохозяйками с 3D-принтерами". Он подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует эффективность своих технологий — на фронте, в воздухе и на море.
"Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall", — иронично добавил Зеленский.

По его словам, конкурировать нужно не заявлениями, а результатами. Украинский оборонно-промышленный комплекс, как подчеркнул Зеленский, уже занимает свое место в мире, некоторые системы являются эксклюзивными.

