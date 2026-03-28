Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

О чем идет речь в материале:
- Украина ежедневно контактирует с американской стороной
- Россия не соглашается на проведение переговоров в США
- Зеленский назвал варианты мест для проведения следующего раунда переговоров
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ежедневно контактирует с американской стороной по поводу организации переговоров, однако из-за трудностей с выбором места проведения Киев фактически выполняет роль посредника в этом процессе. Об этом он сказал в комментарии телемарафону "Єдині новини".
Глава государства пояснил, что трехсторонний формат пока не удалось реализовать именно из-за отсутствия согласования относительно места встречи. Среди ключевых причин — ограничения на выезд американской переговорной группы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также отказ российской стороны проводить переговоры на территории США.
"Мы ежедневно общаемся с американской стороной. Наша переговорная группа общается со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно — в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу", – сказал он.
В то же время президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы встречи состоялись, и рассматривает различные варианты — в Европе, в частности в Турции или Швейцарии, или в других локациях, включая Ближний Восток, и готова к любому формату.
Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут согласиться предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев пойдет на уступки и передаст России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, заявив, что утверждение о привязке гарантий безопасности к выходу Украины из Донбасса не соответствует действительности.
Переговоры между украинской и американской сторонами о завершении войны были содержательными, однако пока не дали конкретных результатов. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, главным препятствием для прогресса остается Россия.
