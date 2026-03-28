Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

Юрий Берендий
28 марта 2026, 12:04
Президент заявил, что переговоры в трехстороннем формате с Украиной, США и Россией затягиваются из-за разногласий по поводу места их проведения.
Зеленский назвал главную проблему проведения мирных переговоров

О чем идет речь в материале:

  • Украина ежедневно контактирует с американской стороной
  • Россия не соглашается на проведение переговоров в США
  • Зеленский назвал варианты мест для проведения следующего раунда переговоров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ежедневно контактирует с американской стороной по поводу организации переговоров, однако из-за трудностей с выбором места проведения Киев фактически выполняет роль посредника в этом процессе. Об этом он сказал в комментарии телемарафону "Єдині новини".

Глава государства пояснил, что трехсторонний формат пока не удалось реализовать именно из-за отсутствия согласования относительно места встречи. Среди ключевых причин — ограничения на выезд американской переговорной группы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также отказ российской стороны проводить переговоры на территории США.

"Мы ежедневно общаемся с американской стороной. Наша переговорная группа общается со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно — в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу", – сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы встречи состоялись, и рассматривает различные варианты — в Европе, в частности в Турции или Швейцарии, или в других локациях, включая Ближний Восток, и готова к любому формату.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут согласиться предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев пойдет на уступки и передаст России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, заявив, что утверждение о привязке гарантий безопасности к выходу Украины из Донбасса не соответствует действительности.

Переговоры между украинской и американской сторонами о завершении войны были содержательными, однако пока не дали конкретных результатов. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, главным препятствием для прогресса остается Россия.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:10Энергетика
"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:07Мир
Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

12:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

Последние новости

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перец

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:07

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:04

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
11:37

Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собакВидео

10:50

В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

10:48

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видеоВидео

10:35

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

Реклама
09:48

Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверьВидео

09:44

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

09:40

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые надежные партнеры

08:55

Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампамнение

08:45

Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

08:33

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:20

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

07:47

Враг атаковал Одессу: поврежден роддом, есть погибший и раненые

06:30

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

05:18

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

04:41

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

03:33

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

03:00

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

02:40

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

01:43

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

01:03

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

22:32

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

22:07

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

22:03

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

Реклама
19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

