В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

В Польше разворачивают настоящий "антишахедный конвейер", способный выпускать до 10 тысяч ракет в год.

В Польше запускают конвейер "антиишахедных" ракет

Польша намерена запустить серийный выпуск малогабаритных ракет ПВО Mark 1, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил польский оборонный гигант PGZ в Х.

Речь идёт о создании масштабного производственного потока, способного выпускать до 10 тысяч ракет ежегодно. Проект рассматривается как ответ Европы на массовое применение дронов, которыми Россия атакует Украину и создаёт угрозу для стран НАТО.

Стратегическое соглашение о массовом производстве антидроновых ракет заключили польский оборонный гигант PGZ и эстонская технологическая компания Frankenburg Technologies.

Одной из ключевых проблем систем ПВО остаётся высокая стоимость перехвата: уничтожение относительно дешёвого дрона дорогой ракетой серьёзно нагружает бюджет. Разработка Mark 1 призвана изменить этот подход благодаря принципу "выстрелил и забыл" и более доступной стоимости.

Ракета оснащена интеллектуальной системой наведения: оптико-электронная головка позволяет ей самостоятельно обнаруживать и поражать цель без постоянного участия оператора.

Также в конструкции используется боевая часть массой около 500 граммов с применением стеклянных поражающих элементов. Такой подход повышает эффективность против лёгких беспилотников, включая аппараты типа Shahed.

Рабочие характеристики:

уничтожение целей на расстоянии до 2 км и высоте до 1,5 км;

твердотопливный двигатель обеспечивает мгновенный выход на перехват.

В апреле-июне 2026 года Mark 1 пройдет боевое крещение в Украине. Результаты испытаний лягут в основу серийного производства в Польше.

При этом в рамках партнерства предусмотрено развитие следующей версии Mark II с дальностью поражения до 5-8 км, что усилит возможности эшелонированной противовоздушной обороны.

Запуск производства такой мощности в Польше фактически означает создание европейского хаба антидроновой безопасности, где количество и дешевизна ракет наконец перевесят количество вражеских дронов.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на субботу, 28 марта, враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.

Утром 28 марта оккупационные войска атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

Читайте также:

