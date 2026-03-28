Враг атаковал Одессу: поврежден роддом, есть погибший и раненые

Виталий Кирсанов
28 марта 2026, 07:47
Всего пострадало 11 человек, среди которых один ребенок.
Враг атаковал Одессу / коллаж: Главред, фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Кратко:

  • В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома
  • Зафиксировано повреждение трех учебных заведений
  • В Хаджебейском районе произошло попадание в многоэтажку

В ночь на субботу, 28 марта, враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Сергей Лысак.

"В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района", – говорится в сообщении.

Также в частном секторе произошло возгорание жилых домов.

Позже Лысак сообщил, что в Приморском районе зафиксировано повреждение трех учебных заведений, а в Хаджебейском районе произошло попадание в многоэтажку – обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 7:00, к сожалению, известно, что в результате полученных травм в больнице скончался один человек. Мои искренние соболезнования родным и близким", – добавил Лысак.

Всего, по его словам, пострадало 11 человек, среди которых один ребенок. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Воздушные атаки РФ на Украину — последние новости

В ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

В ночь на 25 марта российская оккупационная армия атаковала энергетический объект в Черниговском районе. В результате без электроэнергии остались около 150 тысяч потребителей.

В ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Украина создает новое оружие для ударов по России

Издание Foreign Policy писало, что на фоне ограниченных поставок западного вооружения Украина активнее развивает собственные дальнобойные средства поражения. Речь идет не только о беспилотниках, но и о ракетных системах, которые в перспективе способны достигать удаленных целей, включая территорию России.

Эксперты считают, что создание собственного высокоточного оружия позволяет Украине действовать более автономно и гибко выбирать цели.

